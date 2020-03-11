‫نصائح ذهبية للعناية بالدراجة النارية قبل موسم الربيع

مع اقتراب فصل الربيع، يستعد هواة الدراجات ‫النارية لتوديع العطلة الشتوية واستقبال الموسم الجديد، ولهذا الغرض ‫ينبغي اتخاذ بعض التدابير المهمة لتجهيز الدراجة حفاظا عليها من ناحية ‫وعلى سلامة قائدها من ناحية أخرى.

وأوضح خبير الدراجات النارية الألماني أندريه لانج أنه ينبغي قبل بداية ‫الموسم التحقق من وظائف الكبح والإلكترونيات والإضاءة والتوجيه ‫والإطارات، فضلا عن فحص وصلات المكابح والبحث عن أي ضرر أو ضعف محتمل فيها، وفحص بطانات المكابح والأقراص والتحقق من قوة الكبح ‫وسائله.

وأكد خبير الدراجات النارية الألماني مايكل لينزن على أهمية ‫فحص الإطارات وضبط ضغط الهواء وفقا للقيم المنصوص عليها في دليل الدراجة، والتحقق من وضع الإطار وعمره وعمق الأخاديد فيه، ويفضل استبدال الإطار بعد ست سنوات.

ينبغي التحقق من كفاية عمق أخاديد الإطارات (الألمانية)

غسل

‫ويوصي خبير الدراجات النارية الألماني راينر جوركه قبل فحص ‫الأجزاء بغسل الدراجة يدويا، فهذا يجعل من السهل معرفة ما إذا كان هناك ‫تسرب أو تلف في أي مكان.

‫ويحذر لانج من غسل الدراجة بجهاز الضغط العالي، تفاديا لتسريب قطرات ‫الماء أو المنظفات الكيميائية إلى العجلات ورأس التوجيه وذراع التأرجح ‫والتوصيلات الكهربائية وغيرها، وهو ما يهددها ‫بالصدأ والتآكل أو التعطل.

‫ومن الاختبارات المهمة بعد فترة التوقف الطويلة، فحص وظيفة الجنزير وشده ‫بشكل صحيح، ويفضل أن يتم هذا بمساعدة شخص آخر، حيث يجلس أحد الشخصين على ‫الدراجة ويفحص الآخر قوة الشد.

‫وتتمثل الخطوة التالية في التحقق من الشوكة والسيقان النابضة، بحيث يتم ‫التحقق من عدم وجود تسريبات، كما ينبغي التحقق من أن المسامير المتعلقة ‫بالسلامة مربوطة بشكل سليم، وذلك في مكونات مثل المحاور والمكابح ‫والمقود.

من المفضل تغيير الخوذة كل 5-7 سنوات (الألمانية)

‫استبدال الخوذة

‫‫وبعد استكمال عملية التحقق من الدراجة يتم فحص التجهيزات. ويوصي لانج ‫باستبدال الخوذة في المعتاد بعد مرور 5-7 سنوات بغض النظر عن حالتها. ‫ويخص جوركه القناع بأنه يجب أن يكون خاليا من الخدوش وكل ما ‫يعيق الرؤية الجيدة على الطريق.

‫وينبغي أيضا إخلاء فتحات ونظام التهوية التي تضمن الرؤية الجيدة أيضا، ‫كما ينبغي التحقق من الواقيات في السترة والسروال.

‫وعلى قائد الدراجة أن يستعد هو شخصيا أيضا لموسم ركوب الدراجات ‫النارية، فلن يفيد أن تكون الدراجة مستعدة دون قائدها لقلة لياقته البدنية مثلا، لذا ينصح الخبراء بأداء تمارين للياقة البدنية دون إهمال الاستعداد الذهني أيضا.