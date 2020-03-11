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شاهد: مصادفة أم نبوغ؟.. ما سر التفوق العلمي لهذه القرية الصغيرة بكردستان العراق؟

 صلاح حسن بابان-أربيل

في ظاهرة لافتة، أعلن في إقليم كردستان العراق قبول 20 من أصل 21 متنافسا من أبناء قرية بالكيان الصغيرة التابعة لقضاء سوران في محافظة أربيل في الدراسات العليا، 8 لدراسة الدكتوراة، و12 للماجستير، ومن بينهم 8 نساء.

وامتازت القرية على مر التاريخ بذكاء وعبقرية أبنائها، وهذا ما جعلها محل جدل وإثارة باستمرار، وهي تضم في الوقت الحالي 100 شخص من حملة الماجستير والدكتوراة بألقاب علمية مختلفة، إضافة إلى 1000 شخصية أخرى من حملة البكالوريوس والدبلوم.

وتتكون القرية من 500 عائلة، يبلغ عدد سكانها نحو 3000 نسمة، وافتتحت أول مدرسة فيها عام 1955، ومن بين سكانها 30 أكاديميا لهم خبرة أكثر من 30 عاما في مجال التربية والتعليم.

المصدر : الجزيرة
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