صور لعامل يرتدي صندوق تعقيم للموظفين من فيروس كورونا تثير سخط السعوديين وأرامكو تعتذر
|
واعتبر المغردون أن الصور تُشير إلى "طبقية وعنصرية وإهانة من الشركة لأحد العمال وتجاهل صحته وإمكانية انتقال العدوى إليه".
|
ووصف المعلقون الصور بأنها تجردت من مشاعر الإنسانية والعقلانية وأنها امتهان لكرامة الإنسان، وطالبوا الشركة بالاعتذار ومحاسبة صاحب الاقتراح والفكرة المسيئة.
|
|
هذا السخط على مواقع التواصل دفع شركة أرامكو إلى الاعتذار على حسابها الرسمي على تويتر، وقالت إن العامل "أحد الزملاء" وإن "هذا التصرف المسيء الذي أريد به تأكيد أهمية التعقيم" قد جرى دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.
كما أكدت أيضا أنها أوقفت هذا الفعل على الفور واتخذت "إجراءات صارمة" تحول دون تكراره، وأنها حريصة على عدم "المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".
|
- كورونا يغزو العالم.. ارتفاع الوفيات وميركل تحذر أوروبا والصين تعرض المساعدة
- أردوغان: سجلنا انتهاكات صغيرة لوقف إطلاق النار وسنرد على أي هجوم بأضعافه
- الأولى في العالم.. ألمانيا تحاكم ضابطي مخابرات سوريين متهمين بـ"جرائم ضد الإنسانية"
- ميديابارت: بن سلمان يضرب المملكة في سويداء قلبها
- شهيد فلسطيني وجرحى باقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة