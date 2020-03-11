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صور لعامل يرتدي صندوق تعقيم للموظفين من فيروس كورونا تثير سخط السعوديين وأرامكو تعتذر

أرامكو قالت إن استغلال العامل بهذا الشكل جرى دون موافقة الجهة المعنية بالشركة (مواقع التواصل)
أرامكو قالت إن استغلال العامل بهذا الشكل جرى دون موافقة الجهة المعنية بالشركة (مواقع التواصل)
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب عقب تداول صور لعامل آسيوي يحمل معقما داخل مباني شركة أرامكو السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما دفع الأخيرة إلى الاعتذار رسميا.

واعتبر المغردون أن الصور تُشير إلى "طبقية وعنصرية وإهانة من الشركة لأحد العمال وتجاهل صحته وإمكانية انتقال العدوى إليه".

ووصف المعلقون الصور بأنها تجردت من مشاعر الإنسانية والعقلانية وأنها امتهان لكرامة الإنسان، وطالبوا الشركة بالاعتذار ومحاسبة صاحب الاقتراح والفكرة المسيئة.

هذا السخط على مواقع التواصل دفع شركة أرامكو إلى الاعتذار على حسابها الرسمي على تويتر، وقالت إن العامل "أحد الزملاء" وإن "هذا التصرف المسيء الذي أريد به تأكيد أهمية التعقيم" قد جرى دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.

كما أكدت أيضا أنها أوقفت هذا الفعل على الفور واتخذت "إجراءات صارمة" تحول دون تكراره، وأنها حريصة على عدم "المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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