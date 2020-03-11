صور لعامل يرتدي صندوق تعقيم للموظفين من فيروس كورونا تثير سخط السعوديين وأرامكو تعتذر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والغضب عقب تداول صور لعامل آسيوي يحمل معقما داخل مباني شركة أرامكو السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما دفع الأخيرة إلى الاعتذار رسميا.

عبودية وامتهان وقح لكرامة الإنسان !!

هذه هي طريقة تعقيم اليدين في شركة #أرامكو خوفاً من انتقال فيروس كورونا !!! pic.twitter.com/aRtDV3f7Ad — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 10, 2020

واعتبر المغردون أن الصور تُشير إلى "طبقية وعنصرية وإهانة من الشركة لأحد العمال وتجاهل صحته وإمكانية انتقال العدوى إليه".

ووصف المعلقون الصور بأنها تجردت من مشاعر الإنسانية والعقلانية وأنها امتهان لكرامة الإنسان، وطالبوا الشركة بالاعتذار ومحاسبة صاحب الاقتراح والفكرة المسيئة.

ارامكو الغير انسانية pic.twitter.com/MVsVNX37Vp — سالم المطيري 🇸🇦🦅 (@tfiix) March 10, 2020

الشركات تحتاج متخصصين في العلوم الاجتماعية حتى لا تضع نفسها في حرج ... هذه الصورة مع الأسف التقطها الان مشاهير غربيين وسنراها قريبا في الاعلام الغربي .



المستغرب أن تكون فعلا في أرامكو @Saudi_Aramco إذا كان هذا صحيح فالشركة مطالبة بالاعتذار ومحاسبة "القادح" صاحب الاقتراح. https://t.co/PU4Dny70mw — حزام القحطاني (@hizam_elqahtani) March 10, 2020

هذا السخط على مواقع التواصل دفع شركة أرامكو إلى الاعتذار على حسابها الرسمي على تويتر، وقالت إن العامل "أحد الزملاء" وإن "هذا التصرف المسيء الذي أريد به تأكيد أهمية التعقيم" قد جرى دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.

كما أكدت أيضا أنها أوقفت هذا الفعل على الفور واتخذت "إجراءات صارمة" تحول دون تكراره، وأنها حريصة على عدم "المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".