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"خيي لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي".. أغنية سورية من 1986 تحاكي واقع كورونا

الفنان السوري ياسر العظمة شارك الأغنية القديمة على حسابه بإنستغرام (مواقع التواصل)
الفنان السوري ياسر العظمة شارك الأغنية القديمة على حسابه بإنستغرام (مواقع التواصل)

نشر الفنان السوري ياسر العظمة عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو -من المسلسل السوري الكوميدي "مرايا" عام 1986- يحاكي الواقع الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب ياسر العظمة على المقطع، تلامس الأغنية واقع الكورونا "خيي لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي ... يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي.. أغنية من مرايا 86".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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