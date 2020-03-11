"خيي لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي".. أغنية سورية من 1986 تحاكي واقع كورونا
نشر الفنان السوري ياسر العظمة عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو -من المسلسل السوري الكوميدي "مرايا" عام 1986- يحاكي الواقع الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكتب ياسر العظمة على المقطع، تلامس الأغنية واقع الكورونا "خيي لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي ... يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي.. أغنية من مرايا 86".
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