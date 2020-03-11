شاهد.. السفير البريطاني يخبز الخبز العراقي

نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي -اليوم الأربعاء- مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يوثق محاولته خبز الخبز العراقي على التنور.



وعلق هيكي على الفيديو باللهجة العراقية بأنه قام يوم أمس الثلاثاء بتجربة خبز الخبز العراقي، مبينا أنه ليس ربة بيت جيدة.



البارحة جربت اخبز 🍞 , بس الظاهر اني مو ربة بيت معدّلة 😂👨‍🍳

لكن الشي الايجابي بالموضوع انه تعلمت مثل شعبي جديد، انطي الخبز لخبازه. pic.twitter.com/KwDiarRe1y — Stephen Hickey (@sblhickey) March 11, 2020



وأضاف السفير أن الشيء الإيجابي في الموضوع أنه تعلم مثلا شعبيا جديدا، وهو "انطي (أعطِ) الخبز لخبازه".

وعين هيكي سفيرا لبريطانيا في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.