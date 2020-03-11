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شاهد.. السفير البريطاني يخبز الخبز العراقي

هيكي عُيِّن سفيرا لبريطانيا في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (مواقع التواصل)
هيكي عُيِّن سفيرا لبريطانيا في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (مواقع التواصل)
نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي -اليوم الأربعاء- مقطع فيديو على حسابه في تويتر، يوثق محاولته خبز الخبز العراقي على التنور.
 
وعلق هيكي على الفيديو باللهجة العراقية بأنه قام يوم أمس الثلاثاء بتجربة خبز الخبز العراقي، مبينا أنه ليس ربة بيت جيدة.
 


وأضاف السفير أن الشيء الإيجابي في الموضوع أنه تعلم مثلا شعبيا جديدا، وهو "انطي (أعطِ) الخبز لخبازه".

وعين هيكي سفيرا لبريطانيا في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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