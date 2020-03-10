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اعتقدوا أنه يشفي من كورونا.. وفاة 27 شخصا بإيران تسمما بخمر مغشوش

إيران تسعى لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في كل محافظاتها وأودى بـ237 شخصا وأصاب أكثر من سبعة آلاف (الأناضول)
إيران تسعى لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في كل محافظاتها وأودى بـ237 شخصا وأصاب أكثر من سبعة آلاف (الأناضول)

توفي 27 شخصا تسمما بمادة الميثانول في إيران، بعد انتشار إشاعات بأن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بوفاة عشرين شخصا في محافظة خوزستان (جنوب غربي إيران)، وسبعة في محافظة ألبرز؛ جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

وتناول الكحول محظور في الجمهورية الإسلامية، إلا أن الحظر لا يشمل الأقليات غير المسلمة.

وتفيد وسائل الإعلام المحلية عادة بتسجيل وفيات جراء التسمم بكحول مغشوش.

وقال علي إحسان بور المتحدّث باسم مستشفى جندي شاهبور الجامعي في الأهواز (عاصمة محافظ خوزستان) إن 218 شخصا أدخلوا المستشفى بحالات تسمم.

وقال إحسان بور إن حالات التسمم سببها "إشاعات تفيد بأن تناول الكحول يمكن أن يكون فاعلا في معالجة فيروس كورونا".

ونقلت إرنا عن محمد أغا ياري نائب المدعي العام في محافظة ألبرز قوله إن المتوفين شربوا مادة الميثانول بعدما وقعوا ضحية "تضليل لنص نُشر على شبكة الإنترنت"، معتقدين أن تناول الكحول "يكافح" فيروس كورونا و"يشفي منه".

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الميثانول إلى فقدان البصر وإلحاق الضرر بالكبد وحتى الوفاة.

وتسعى إيران لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في كل محافظاتها، وأودى بـ237 شخصا، وأصاب أكثر من سبعة آلاف.

واعتبارا من الأحد، سجلت إيران 69 وفاة بفيروس كورونا، بينها 16 حالة في محافظة خوزستان، وفق وكالة إرنا.

المصدر : الفرنسية
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