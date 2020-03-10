امرأة ألمانية ترتكب سرقة غريبة لن تتصورها

غالبا ما يسرق اللصوص أشياء ثمينة تُقدر قيمتها المالية بالملايين، إذ يضع اللصوص خطة مُحكمة من أجل تحقيق هدفهم، الذي يُراعي عناصر عدة من بينها: الزمان والمكان وطبيعة البضاعة المسروقة والأهم من كل ذلك قيمتها.

بيد أن سيدة ألمانية ضربت بكل هذه العناصر عرض الحائط، وقررت القيام بسرقة وصفتها بعض الصحف الألمانية بأنها "غريبة من نوعها"، ففي مدينة هامبورغ سرقت المرأة (41 عاما) حوالي 140 من ألواح الشكولاتة دفعة واحدة من واحد من المحلات التجارية الكبيرة في البلاد.

وأشارت صحيفة "شتوتغارته تسايتونغ" إلى أن السارقة استعانت بعربة التسوق لتسهيل مهمتها في سرقة ألواح الشكولاتة، حيث وضعتها داخل العربة الواحدة تلو الأخرى، واتجهت بعد ذلك خارج المحل وكأنها لم تفعل أي شيء.

وتابع المصدر نفسه أنه تم اكتشاف أمر اللصة بعد خروجها من المحل بعد وقت قصير للغاية. وأضاف أنه تم توقيف المرأة واستدعاء الشرطة إلى عين المكان.

وأفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" بأن قيمة ألواح الشوكلاتة المسروقة تُقدر بحوالي 200 يورو، ونقلت عن متحدث باسم شرطة مدينة هامبورغ أنه لا يعرف سبب سرقة المرأة -التي توجد حاليا رهن الاعتقال- لهذه الكمية الكبيرة من ألواح الشكولاتة.