في إيطاليا.. الكمامة سعرها 5500 دولار

مع مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد، زاد الإقبال على الكمامات الواقية. ولم يتوان البعض في استغلال هذا الوضع في إيطاليا لتحقيق أرباح خرافية، وبات الحصول على الكمامات شبه مستحيل، نظرا لأسعارها الباهظة.

لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تهافت الإيطاليون على شراء الكمامات الواقية، الأمر الذي أدى إلى نفاد هذه المنتجات من صيدليات كثيرة.



وجاء في موقع "فوكوس" الألماني أن تجارا مجرمين في إيطاليا استغلوا مخاوف الناس من فيروس كورونا ليصل ثمن الكمامة الواحدة إلى خمسة آلاف يورو (5513 دولارا).

وكثفت الشرطة المالية من حملاتها ضد الباعة المتجولين لردع المستغلين، وأعلن وزير الخارجية لويجي دي مايو أن الحكومة تخطط لإجراءات صارمة ضد استغلال حالة الطوارئ الصحية.

الإقبال على اقتناء الكمامات الواقية ليس هو فقط من ارتفع، وإنما ارتفع أيضا الإقبال على شراء السوائل المضادة للفيروسات ومنقيات الهواء وأغطية المراحيض، ووصلت أسعارها إلى أرقام قياسية.

ووفقا للشرطة المالية في تورينو، تم القبض على 20 شخصا في حملات أمنية بتهمة الاحتيال وبيع منتجات بمواصفات خاطئة، ويمكن أن يواجه هؤلاء الأشخاص السجن لمدة عامين. كما شملت الحملات الأمنية مدنا إيطالية أخرى لردع المستغلين للوضع لتحقيق أرباح خيالية.