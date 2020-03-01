البث الحي
ابحث

في إيطاليا.. الكمامة سعرها 5500 دولار

في إيطاليا كورونا يرفع أسعار الكمامات لمبالغ خيالية (دويتشه فيلله)
في إيطاليا كورونا يرفع أسعار الكمامات لمبالغ خيالية (دويتشه فيلله)

مع مخاوف انتشار فيروس كورونا الجديد، زاد الإقبال على الكمامات الواقية. ولم يتوان البعض في استغلال هذا الوضع في إيطاليا لتحقيق أرباح خرافية، وبات الحصول على الكمامات شبه مستحيل، نظرا لأسعارها الباهظة.

لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تهافت الإيطاليون على شراء الكمامات الواقية، الأمر الذي أدى إلى نفاد هذه المنتجات من صيدليات كثيرة.

وجاء في موقع "فوكوس" الألماني أن تجارا مجرمين في إيطاليا استغلوا مخاوف الناس من فيروس كورونا ليصل ثمن الكمامة الواحدة إلى خمسة آلاف يورو (5513 دولارا). 

وكثفت الشرطة المالية من حملاتها ضد الباعة المتجولين لردع المستغلين، وأعلن وزير الخارجية لويجي دي مايو أن الحكومة تخطط لإجراءات صارمة ضد استغلال حالة الطوارئ الصحية.

الإقبال على اقتناء الكمامات الواقية ليس هو فقط من ارتفع، وإنما ارتفع أيضا الإقبال على شراء السوائل المضادة للفيروسات ومنقيات الهواء وأغطية المراحيض، ووصلت أسعارها إلى أرقام قياسية.

ووفقا للشرطة المالية في تورينو، تم القبض على 20 شخصا في حملات أمنية بتهمة الاحتيال وبيع منتجات بمواصفات خاطئة، ويمكن أن يواجه هؤلاء الأشخاص السجن لمدة عامين. كما شملت الحملات الأمنية مدنا إيطالية أخرى لردع المستغلين للوضع لتحقيق أرباح خيالية.

المصدر : دويتشه فيلله
كلمات مفتاحية:
متعلقات
لهذا منعت قبيلة عراقية التقبيل واكتفت بالمصافحة
لصوص كورونا في إيطاليا.. محتالون في ثياب أطباء ومسعفين
"أنا لست فيروسا.. أنا إنسان".. رسالة من شاب صيني ضد العنصرية بإيطاليا عقب انتشار كورونا
جدل في مواقع التواصل بشأن صحة البابا تزامنا مع انتشار كورونا في إيطاليا
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
طارق بن زياد.. أول مدرسة دولية لتعزيز الهوية القطرية
دراسة: ثلث الفرنسيين لا يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض
بالفيديو: بدون ضجيج.. مقهى مخصص للصم والبكم شمالي العراق
‫قدماء المصريين حولوا مقابرهم إلى متاحف فنية