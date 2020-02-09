مركز رعاية مسنين ببريطانيا يحضر بطريقين لمقيمة.. لماذا؟
وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية التي أوردت الخبر إن فريقا من دار "هايماركت هاوس" لرعاية المسنين بإحدى مدن أوكسفوردشاير حقق حلما طالما راود مقيمة بالدار تدعى مافيس إيدي (85 عاما) بعد أن كشفت لأفرادها عن أنها تحلم برؤية طيور البطريق عن قرب.
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واكتشف الفريق القائم على رعاية المسنين أمنية المسنة من خلال مبادرة أنشأتها الدار تتمثل في شجرة الأمنيات التي تتيح للمقيمين الكشف عن أمنية يرغبون في تحقيقها.
وأوضحت مديرة الدار جو بول أن زيارة البطريقين للمسنة تأتي في إطار مساعي القائمين على دار الرعاية لرسم البسمة على وجوه المقيمين بها وتحقيق رغباتهم بغض النظر عن مدى غرابتها.
وأضافت "لطالما تحدثت إيدي عن طيور البطريق بعاطفة جياشة؛ لذلك كنا متحمسين للغاية لتحويل حلمها برؤيتها عن قرب إلى حقيقة. لحظة لقاء إيدي بالبطريقين كانت رائعة، ومثلت حدثا سيتحدث عنه مقيمو الدار عدة أسابيع".
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