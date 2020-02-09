البث الحي
ابحث

مركز رعاية مسنين ببريطانيا يحضر بطريقين لمقيمة.. لماذا؟

المسنة حلمت برؤية طائر بطريق عن قرب والقائمون على مركز الرعاية حققوا حلمها (إندبندنت)
المسنة حلمت برؤية طائر بطريق عن قرب والقائمون على مركز الرعاية حققوا حلمها (إندبندنت)
حقق القائمون على دار لرعاية المسنين في إحدى المدن البريطانية حلم مسنة بتمكينها من رؤية طائري بطريق جلبهما فريق من الدار إلى مقر إقامتها.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية التي أوردت الخبر إن فريقا من دار "هايماركت هاوس" لرعاية المسنين بإحدى مدن أوكسفوردشاير حقق حلما طالما راود مقيمة بالدار تدعى مافيس إيدي (85 عاما) بعد أن كشفت لأفرادها عن أنها تحلم برؤية طيور البطريق عن قرب.

واكتشف الفريق القائم على رعاية المسنين أمنية المسنة من خلال مبادرة أنشأتها الدار تتمثل في شجرة الأمنيات التي تتيح للمقيمين الكشف عن أمنية يرغبون في تحقيقها.

وأوضحت مديرة الدار جو بول أن زيارة البطريقين للمسنة تأتي في إطار مساعي القائمين على دار الرعاية لرسم البسمة على وجوه المقيمين بها وتحقيق رغباتهم بغض النظر عن مدى غرابتها.

وأضافت "لطالما تحدثت إيدي عن طيور البطريق بعاطفة جياشة؛ لذلك كنا متحمسين للغاية لتحويل حلمها برؤيتها عن قرب إلى حقيقة. لحظة لقاء إيدي بالبطريقين كانت رائعة، ومثلت حدثا سيتحدث عنه مقيمو الدار عدة أسابيع".

المصدر : إندبندنت
كلمات مفتاحية:
متعلقات
حيوانات غريبة أهديت للملكة إليزابيث
عثر عليه راكب.. جواز سفر رئيس وزراء بريطاني أسبق في مرحاض طائرة
بسبب شعره الطويل.. رفض تسجيل طفل في مدارس بريطانيا
جهود لحماية البطريق الرملي من الانقراض
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
بالفيديو.. هاشم يصدح بالأذان والقرآن من ساحة التحرير في بغداد
حيوانات تتمتع بذكاء خارق ولها قدرات تذكّر عالية
اغتيال مرسي وغضب صلاح وكلب الزمالك.. أشهر 5 أزمات لفرع فودافون بمصر قبل بيعه للسعودية
"المانحون في سبيل الله".. ملاذ المشردين في كردستان العراق