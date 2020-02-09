مركز رعاية مسنين ببريطانيا يحضر بطريقين لمقيمة.. لماذا؟

حقق القائمون على دار لرعاية المسنين في إحدى المدن البريطانية حلم مسنة بتمكينها من رؤية طائري بطريق جلبهما فريق من الدار إلى مقر إقامتها.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية التي أوردت الخبر إن فريقا من دار "هايماركت هاوس" لرعاية المسنين بإحدى مدن أوكسفوردشاير حقق حلما طالما راود مقيمة بالدار تدعى مافيس إيدي (85 عاما) بعد أن كشفت لأفرادها عن أنها تحلم برؤية طيور البطريق عن قرب.

Elderly residents at a care home in Banbury received an unexpected visit from two penguins.

Pringle and Charlie waddled through Highmarket House to greet 85-year-old Mavis Ede, whose greatest wish was to meet penguins. https://t.co/zssGmJwqkQ — Simply Limitless (@SLimitless) February 5, 2020

واكتشف الفريق القائم على رعاية المسنين أمنية المسنة من خلال مبادرة أنشأتها الدار تتمثل في شجرة الأمنيات التي تتيح للمقيمين الكشف عن أمنية يرغبون في تحقيقها.

وأوضحت مديرة الدار جو بول أن زيارة البطريقين للمسنة تأتي في إطار مساعي القائمين على دار الرعاية لرسم البسمة على وجوه المقيمين بها وتحقيق رغباتهم بغض النظر عن مدى غرابتها.

وأضافت "لطالما تحدثت إيدي عن طيور البطريق بعاطفة جياشة؛ لذلك كنا متحمسين للغاية لتحويل حلمها برؤيتها عن قرب إلى حقيقة. لحظة لقاء إيدي بالبطريقين كانت رائعة، ومثلت حدثا سيتحدث عنه مقيمو الدار عدة أسابيع".