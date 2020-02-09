بالفيديو.. هكذا أبلغ سائح تايواني بخلوه من فيروس كورونا

ناصر رويس

بعث سائح تايواني رسائل طمأنة بسلامته من الإصابة بفيروس كورونا بمدينة إسطنبول التركية، وحرص على إبعاد شبهة إمكانية تسببه في تعرض سياح آخرين بعدوى المرض الذي ظهر في الصين بعدما كتب على شاشة مثبتة بحقيبة ظهر يعلم فيها بعدة لغات أنه ليس صينيا وأنه قادم من تايوان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو السائح وهو يحمل حقيبة على ظهره وبها شاشة تظهر فيها كلمات تتتالى في شكل شريط يبلغ فيها بالإنجليزية والتركية أنه ليس صينيا.

وظهر السائح وهو ينتظر دوره في صف أمام أحد المحلات بإسطنبول دون كمامة وهو يتحادث مع مرافقة له دون أن يبدي مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الذي انتشر في عدد من البلدان، بالرغم من اعتبار المناطق السياحية أكثر الأماكن اختلاطا بين الجنسيات.

وبدا واضحا أن المسافر عمد إلى الإبلاغ عن جنسيته للعموم وتأكيد سلامته من فيروس كورونا عبر الشاشة المثبتة على حقيبة ظهره حتى يطمئن كل من يقترب منه ويدحض الشك الذي قد يساور بعض السياح أو الأتراك باحتمال إصابته بالفيروس بسبب الشبه الكبير بين ملامح وجوه التايوانيين مع الصينيين.

وكان فيروس كورونا قد ظهر أواخر ديسمبر/كانون الأول بمدينة ووهان الصينية بمقاطعة هوبي وسط البلاد وأودى حتى الأحد بحياة 811 شخصا داخل الصين، وقد تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 37 ألفا.