جاكي شان يرصد جائزة مالية قيمة لمن يكتشف علاج كورونا

رصد الممثل الصيني جاكي شان مكافأة بمليون يوان صيني (143 ألف دولار) لمن يصنع لقاحا ضد فيروس كورونا الذي يجتاح بلاده منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وأودى بحياة مئات الأشخاص حتى اليوم الأحد.

وكشف النجم البالغ 65 سنة -في تدوينة على موقع ويبو- أنه سيبذل كل جهوده لمساعدة المصابين بالفيروس، وقال إنه يتطلع إلى أن يرى الشوارع تعج بالناس وأن يفارقوا الأحزان التي ألمت بهم بسبب المرض وأن يتمتعوا بالحياة.

وشدد على أهمية البحوث العلمية والتكنولوجية في تجاوز الفيروس، وقال إن العديد من الناس يشاركونه الرأي في ضرورة البحث عن إمكانية صنع دواء لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

وكان عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بكورونا القاتل على مستوى العالم حتى صباح الأحد بلغ 811 شخصا متجاوزا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، في حين تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين 37198 حالة.