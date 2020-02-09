بلدية تركية لموظفيها: اترك التدخين واربح 42 دولارا شهريا

أطلقت بلدية شاهين بيك في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا حملة "اترك التدخين وأضف 250 ليرة (42 دولارا) إلى راتبك" لتشجيع موظفيها على الإقلاع عن التدخين.

وأوضح محمد طهماز أوغلو، رئيس بلدية شاهين بيك، في بيان السبت، أنهم أطلقوا الحملة لأنهم يهتمون كثيرا بصحة موظفيهم وبوضعهم الاقتصادي.

وأضاف أنهم سيقدمون من خلال الحملة 250 ليرة تركية (42 دولارا) زيادة شهرية على راتب كل موظف من البلدية يقلع عن التدخين.

ودعا طهماز أوغلو جميع المواطنين الأتراك من المدخنين إلى الإقلاع عن التدخين للحصول على حياة مليئة بالصحة والسلامة.