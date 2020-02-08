حيوانات تتمتع بذكاء خارق ولها قدرات تذكّر عالية

تتمتع بعض الحيوانات بنسبة كبيرة من الذكاء والقدرة على التعلم والاستجابة للإشارات أو الكلمات أو تذكر الحلول التي تهتدي إليها، مما دفع بعض العلماء والباحثين إلى الحديث عن بلوغ ذكائها درجة منافسة البشر.

مجلة ريدرز دايجست الأميركية استعرضت في تقرير نشرته 12 حيوانا يمتاز بالذكاء والقدرات الفكرية اللافتة:

الغربان تعرف الفيزياء

لا تستطيع الغربان التعرف على الوجوه للتمييز بين الأنواع المفترسة وغير الضارة فقط بل تفهم أيضًا مبادئ الفيزياء، وتُعرف بتغييرها لأنماط الهجرة بأكملها لتجنب المزارع التي قُتلت فيها الغربان في الماضي، وتحفظ طرق جمع القمامة في المدن حتى تتمكن من العثور على فضلات الطعام.

الغربان تحفظ طرق القمامة بالمدن (رويترز)

الخنازير تستعمل المرايا

أورد التقرير أن الخنازير تفهم العواطف وتتعاطف وتحل المتاهات وتتعلم اللغات الرمزية البسيطة، وربما تكون من الأصدقاء المقربين تماما مثل الكلاب.

وتعلمت خنازير لم يتجاوز سنها ستة أسابيع مفهوم انعكاس المرايا في تجربة أجريت عليها لتحديد الطريق الذي يؤدي إلى وعاء خفيّ من الطعام باستخدام هذه الأدوات، في غضون ساعات قليلة يحتاج أطفال البشر فيها إلى عدة أشهر لفهمه.

الأخطبوط يتقن فن الفرار

لطالما أثبت الأخطبوط مواهب فتح أغطية الأواني وإدخال جسمه الضخم عبر ثقوب صغيرة وتسلق أحواض السمك العميقة للفرار.

وكان الأخطبوط الألماني الملقب "أوتو" معروفًا برمي الحجارة على الزجاج، ورش المياه على المصابيح العلوية لتعطيل الأضواء الساطعة المزعجة في أكثر من مناسبة.

السناجب تتذكر أماكن المكسرات المدفونة بالأرض (رويترز)

السناجب

أظهرت دراسة أجرتها جامعة برنستون أن السناجب الرمادية قادرة على تذكر أماكن دفن الآلاف من المكسرات، وأنها تستخدم الحيل لخداع من يستولون على الجوز.

الدلافين تغش

غالبًا ما يُشار إلى الدلافين على أنها ثاني أذكى الحيوانات على وجه الأرض نظرا لارتفاع حجم دماغها مقارنة بجسمها، وقدرتها على إظهار المشاعر وتقليدها المثير للإعجاب للقردة الغبية.

وتشير نتائج توصل إليها معهد دراسات الثدييات البحرية بولاية ميسيسيبي إلى أن الدلافين قد تمثل أيضًا ثاني أكثر الحيوانات المخادعة على وجه الأرض.