بالفيديو.. هاشم يصدح بالأذان والقرآن من ساحة التحرير في بغداد

تصدر الشاب هاشم مهمة الأذان وتلاوة آيات من القرآن الكريم في ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد.

يقول هاشم وهو من الشباب المعتصمين في الساحة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه قرر الاعتصام بساحة التحرير مثل غيره من الشباب بغية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.

وأضاف أنه عندما جاء الساحة لم يجد من يؤذن فيها في أوقات الصلاة، فقرر أن يتصدى لمسؤولية رفع الأذان في الساحة ليصبح مؤذن التحرير، وهو اللقب الذي أطلقه معتصمو الساحة عليه.