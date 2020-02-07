بالفيديو.. هاو قطري يضم في مزرعته أندر أنواع الطاووس في العالم

عماد مراد-الدوحة

يطمح حمد السويدي سائق الراليات القطري السابق وصاحب أكبر مزرعة لتربية الطاووس في البلاد أن ينشئ حديقة تعليمية تقوم بدورها في المجتمع ليس لتعليم الناس كيفية تربية هذا الطائر فحسب، بل لتعلمهم أسرار العديد من الهوايات الأخرى.

فهواية السويدي في تربية الطاووس رافقتها مصاعب كثيرة قضى سنوات عدة حتى يتعلم أسرارها، مما جعله الآن يسعى لنقل خبرته في هذا المجال إلى عدد كبير من أبناء مجتمعه حتى يسهل على أصحاب الهواية المشتركة تلك المصاعب التي مر بها.

بدأت حكاية السويدي مع الطاووس بعدما أهداه أحد أصدقائه طاووسا هنديا أزرق اللون، ليرتبط بهذا الطير الجميل وتبدأ بعدها مسيرة طويلة من البحث عن أندر الأنواع في العالم وجلبها إلى المزرعة التي أسسها وجهزها بكل ما يلزم لتربية الطاووس ورعايته.