الإقبال عليها متواصل.. تركيبة عطر تركية عمرها أكثر من نصف قرن

تركيبة العطر وضعها الجد عام 1968 (الأناضول)

ونجح جاغلر من خلال سعيه الدؤوب للمحافظة على إرث جده، في تطوير قطاع التسويق والمحافظة على التركيبة الخاصة وإيصالها لمحبي الكولونيا، ويقول إنه يواصل الحفاظ على المهنة التي ورثها عن أبيه وجده لإيصال الرائحة المميزة لمحبي هذا النوع من العطر الذي نال إعجاب عشاقه على امتداد عدة أجيال.

حاجي ملازم

ويضيف أن تركيبة عطر الكولونيا التي طورها جده تعرف باسم "حاجي ملازم"، ويقول إن هذا الاسم مأخوذ من لقب عائلته في المنطقة، فهم "أولاد حاجي ملازم"، وذكر أن ورشته تنتج أيضا مجموعة من العطور الأكثر شعبية في الأسواق التركية مثل الكولونيا الممزوجة برائحة زهرة الصنوبر.

صمد جاغلر ورث المهنة عن أبيه وجده ( الأناضول)

ويوضح أنه يحافظ على الطريقة التي ورثها عن جده وأبيه في صناعة أنواع الكولونيا التي تعتمد على إنتاج العطور من الأزهار الطبيعية دون إضافة أية مواد كيميائية، مؤكدا سعيه لإنتاج عطور مختلفة أخرى وتسويقها.

ويشير إلى أن عطر الكولونيا يمتلك مكانة مرموقة في الثقافة التركية، وهو يسعى للحفاظ على الطرق التقليدية في صناعة هذا النوع من العطور بعدما ظل الزبائن يقبلون عليها بكثرة.