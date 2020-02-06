حيوانات غريبة أهديت للملكة إليزابيث
كنغر
أرسلت حدائق الحيوان الملكية في مدينة ملبورن الأسترالية إلى الملكة -خلال احتفالها باليوبيل الفضي عام 1977- ستة حيوانات من الكنغر الحمراء، واثنين من طيور الكركي المتورد، وفأر رمل سمينا، ونُقلت جميعها إلى حديقة الحيوان في لندن.
قدم رئيس البرازيل أرتور دا كوستا إي سيلفا عام 1976 إلى الملكة بجعتين سوداوين واثنين من طيور الطوقان توكو، واثنين من الطوقان الأبيض الحنجرة، واثنين من الطوقان القنواتي المنقار، ومثلهما من الحيوان آكل النمل الكبير وواحد من الكسلان الجنوبي وآخر يسمى المدرع الكبير.
أهدت الجمعية الملكية للزراعة والبستنة في جزر القنال الملكية الملكة إليزابيث بقرتين، واحدة عام 1957 وأخرى عام 1978، وأُرسلت كل بقرة إلى قطيع منتجات الألبان الملكي في وندسور، وكان القطيع قد جُمع عام 1858 بهدف تزويد العائلة الملكية بالألبان الطازجة.
فيل
حصلت الملكة عام 1972 على فيل الغابات الأفريقي "جامبو" من رئيس الكاميرون أهيجو، وتم نقله جوا إلى بريطانيا وإطعامه وجبة من الموز والأفوكادو والسكر أثناء الطيران.
سلحفاة
وهبت حكومة وشعب سيشيل عام 1972 للملكة إليزابيث سلحفاتين من نوع ألدابرا العملاقة التي يمكن أن تعيش 250 عاما، ونُقلتا للعيش في حديقة حيوانات لندن.
نمر أسود
أرسل محافظ برازيلي عام 1968 إلى الملكة حيوان الكسلان -وهو من الثدييات التي تفضل الحياة في الغابات المطيرة الاستوائية وشبه الاستوائية الكثيفة- ونمرين أسودين يطلق عليهما اسما: ماركيز وإيزيتا، وتعيش جميع هذه الحيوانات حاليا في حديقة حيوان لندن.
تمساح
حصلت الملكة عام 1961 على تمساح النيل المسمى منسا، وتم إرساله للعيش في حديقة حيوان لندن.
فرس النهر الصغير
أهدى رئيس ليبيريا توبمان عام 1961 إلى الملكة اثنين من أفراس النهر الصغيرة الحجم (1.49 متر و1.80 متر)، وتم إرسالهما للعيش في حديقة حيوان لندن.
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