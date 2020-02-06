بالفيديو: جبل القلعة بعمّان.. عندما يجتمع اليونانيون والبيزنطيون والرومان والأمويون

ويتوسط جبل القلعة متحف أُنشئ عام 1951، ينقلك إلى العصور الغابرة وتستقبلك على بابه الساعة الشمسية الرومانية، وهو نقش يمثل نصف كرة قسمت إلى 12 خانة استخدمها الرومان لقياس ساعات اليوم خلال النهار.

على جبل حصين

أقيمت قلعة عمّان على جبل حصين وسط العاصمة يطل على جبال عمّان السبعة، ويتمتع بمزايا عسكرية وإستراتيجية، ويحاط بسور عال وضخم عليه أبراج للمراقبة ترتفع إلى عشرة أمتار، ويمتد منها طريق للمدرج الروماني في قاع عمّان.

جبل القلعة يتمتع بموقع إستراتيجي ويقع على جبال وسط عمّان (الجزيرة)

ويسهم قطاع السياحة بدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف نسب البطالة لتوفيره فرص عمل للمتعطلين، وحقق الدخل السياحي خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة زادت على 10%، وبلغ 4.11 مليارات دينار (5.8 مليارات دولار) مقارنة مع 2018، وذلك وفق أرقام البنك المركزي.

الجلوس على الآثار

يضطر المتجول في جبل القلعة للجلوس على حجارة الآثار المتناثرة إذا ما أصابه التعب وذلك لقلة الأماكن المخصصة لجلوس الزوار بمحيط المكان، ويقول الزائر العراقي جواد الحيدري إن جمال المكان أبهره في زيارته الأولى لجبل القلعة لكنه يعتب على وزارة السياحة على عدم توفير مرافق صحية ومقاعد مخصصة لخدمة السياح خاصة أن من الزوار مرضى وأطفال.

وتابع الحيدري للجزيرة نت أن المواقع السياحية بالأردن جميلة وكثيرة لكنها تفتقر للحدائق وألعاب الأطفال والمطاعم وأماكن التنزه، وقال إن على القطاعين الحكومي والخاص أن يتدخلا لتوفير ما يحتاجه الزائر وتطوير الأماكن السياحية لجعل السائح يقضي فيها أطول وقت ممكن.

موقع سياحي مهم يفتقد لبعض الخدمات الصحية (الجزيرة)

ويشارك هذا الزائر في رأيه السائح البحريني راشد المشعل الذي تمنى على المعنيين بالقطاع السياحي تركيب تليفريك يربط جبل القلعة بالمدرج الروماني، وتوفير سيارات كهرباء صديقة للبيئة لتنقل الزوار في الأماكن السياحية.

ويحتضن الأردن نحو مئة ألف موقع أثري منها خمسة مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومحميات طبيعية حصلت على جوائز عالمية، وأماكن أثرية جاذبة للسياحة الأجنبية والعربية خاصة المثلث الذهبي مدينة البتراء ووادي رم والعقبة جنوب المملكة.

340 ألف زائر

بلغ عدد زوار جبل القلعة خلال العام الماضي ما مجموعه 340 ألف زائر منهم 235 ألف أجنبي و102 ألف أردني مسجلة ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة بعام 2018 الذي سجل 265 ألف زائر لجبل القلعة والمتحف الأثري.

ويقول ممثل القطاع السياحي بالغرف التجارية بهجت حمدان للجزيرة نت إن البنية التحتية غير المؤهلة في المواقع السياحية تمثل أبرز تحديات القطاع، لافتا إلى أن المملكة مقبلة على أعداد أكبر من السياح مما يلزم تأهيل البنية التحتية وإيجاد المرافق العامة المناسبة للزوار.

عدد زوار جبل القلعة بلغ 340 ألفا سنة 2019 (الجزيرة)

ويرى حمدان ضرورة ترويج الأردن بشكل أكبر في دول الخليج العربي لجذب السائح الخليجي بأعداد أكبر مما هي عليه، وقال إن الزائر الخليجي يمكث في المملكة أسبوعين وأكثر من الزائر الأجنبي مما يحرك القطاعات التجارية والاقتصادية الأخرى.

دفع السياحة

تؤكد وزير السياحة والآثار مجد شويكة ضرورة تأهيل البنية التحتية بالأماكن السياحية مثمنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع السياحي، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع.

وقالت شويكة للجزيرة نت إن تطوير المواقع الأثرية وتأهيلها وتقديم أفضل الخدمات السياحية على رأس أولويات الوزارة، ويتم منح الاستثمارات بالمنشآت السياحية مزايا وحوافز وإعفاءات لجذب المزيد منها في ظل الحركة السياحية النشطة والمتزايدة.

.. ويحتاج بعض التدخلات لدفع قطاع السياحة (الجزيرة)

ومنحت الحكومة المستثمرين في القطاع السياحي جملة من الحوافز والإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج، وذلك لتحفيز الاستثمارات وزيادة التنافسية، وتخفيف كلف العمل.