سكن مجاني لرواد مستشفى 57357.. مصريون يتسابقون لاستضافة أهل المصابين بالسرطان

حسن المصري-القاهرة

"يوجد هنا سكن مجاني لرواد مستشفى 57357" تنتشر مثل هذه اللافتات بمحيط مستشفى سرطان الأطفال في حي السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة.

فمن رحم المعاناة تظهر الرحمة والإنسانية، وهو ما يجسده أهالي تلك المنطقة، حيث يعاني أهالي الأطفال المصابين بالسرطان من مشقة السفر المتكرر إلى القاهرة حيث أماكن العلاج، والبحث عن أماكن للإقامة بأسعار مناسبة، خاصة وأن معظمهم فقراء ويأتون من محافظات بعيدة، لذلك يتسابق فاعلو الخير إلى توفير إقامة مجانية تخفيفا عنهم.

مضْيَفة الحاجة فاطمة، أحد تلك الأماكن المخصصة للإقامة المجانية وتقديم الطعام والشراب أيضا، التقينا هناك بأم محمد التي تقول إن السفر من الصعيد إلى القاهرة معاناة في حد ذاته.

وقالت في حديثها للجزيرة نت إنها جاءت من قرية بمركز دشنا في محافظة قنا من أقصى جنوب البلاد لمعالجة ابنها المصاب بالسرطان، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى المبيت بجوار أسوار المستشفى لمدة أسبوع، خاصة أنها لا تملك رفاهية الإقامة في الفنادق أو حتى استئجار شقة مؤقتة.

وأوضحت أنها انتقلت إلى مضيفة الحاجة فاطمة حيث تم استقبالها بكل ترحاب وكرم، مطالبة بتعميم الفكرة في ظل معاناة الأهالي الوافدين.

بدورها لم تجد أم ريهام مأوى لها ولطفلتها المصابة بورم في المخ، لافتة إلى أنها تحتاج لقضاء خمسة إلى ستة أيام كل شهر لمساعدة طفلتها، حيث تأتي خصيصا من محافظة سوهاج بصعيد مصر.

تقول للجزيرة نت "بدون دار الضيافة المجانية سيكون الأمر صعبا بالتأكيد، خاصة أنني أم لستة أطفال أيتام، وليس من السهولة على مثلي أن تقيم بالشارع أو تتحمل تكاليف الفنادق".

وأكدت أن الدار ترعاهم وتتكفل بالطعام والشراب أيضا، بجانب ألعاب الأطفال التي يحضرها أصحاب المكان.

من جانبها قالت فتحية مديرة الدار الخيرية إن أماكن إيواء الحالات منتشرة بمحيط مستشفى سرطان الأطفال منذ أعوام للتخفيف عن الصعوبات التي يتجشمها الأهالي، لافتة إلى أن كل مكان يقدم مساعدات وفق ما يتيسر له، فهناك من يستقبل الأهالي بتقديم خدمة إيواء مجانية، وهناك من يقدم أيضا الطعام والشراب.

وأوضحت أن الدار مخصصة فقط للسيدات والأطفال حتى سن 11 عاما، بينما يوجد أماكن أخرى مجانية بالمنطقة لإقامة الرجال.