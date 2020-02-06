الهند.. إدانة متهم باغتصاب طفلة في حرم السفارة الأميركية

دانت السلطات الهندية شخصا جرى إيقافه ويشتبه في أنه اغتصب طفلة تبلغ خمسة أعوام في حرم السفارة الأميركية في نيودلهي، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الخميس.

وحدثت الواقعة السبت الماضي في أجنحة الموظفين الهنود ضمن بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية.

والمشتبه فيه البالغ 25 عاما والطفلة كلاهما من أبناء عمال صيانة ونظافة في السفارة، ويسكنان داخل المجمع.

وقال المحقق يوغش كومار لوكالة الصحافة الفرنسية إن المشتبه فيه أوقف الأحد فورا بعد شكوى أهل الضحية.

وأوضح أن الفحوص الطبية الأولى أظهرت أن الطفلة تعرضت للاغتصاب. وسرعان ما وضع المشتبه فيه رهن التحقيق بموجب القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي بحق القصّر، وتصل عقوبتها إلى بالإعدام.

وكانت الطفلة تلعب في الخارج حين أخذها المشتبه فيه إلى غرفته -وفق رواية المحقق- واشتكت الضحية في ما بعد لدى ذويها.

وتعد السفارة الأميركية أحد الأماكن الأكثر أمنا في العاصمة الهندية، ويحتاج الدخول إليها عبور عدد من نقاط التفتيش.

وتصدر العنف ضد النساء واجهة الاهتمامات في الهند منذ تعرض شابة لاغتصاب جماعي داخل حافلة في نيودلهي عام 2012، في حادثة أثارت صدمة محلية وعالمية.

وسُجلت نحو 34 ألف جريمة اغتصاب بالهند عام 2018، ويبدي خبراء اعتقادهم بأن هذا الرقم لا يعكس إلا القليل من الجرائم المماثلة بسبب حاجز الصمت الذي لا يزال سائداً في هذا المجتمع.