قاتل أميركي سُجن 54 عاما.. من محكوم بالإعدام إلى متخصص في علم الطيور

تحول الأميركي روبرت فرانكلين ستراود الذي قضى 54 عاما وراء القضبان في عدد من سجون الولايات المتحدة، من محكوم عليه بالإعدام إلى متخصص في علم الطيور.

وحكم على ستراود بالإعدام بسبب قتله شخصين، لكن والدته نجحت في تخفيف الحكم عليه إلى المؤبد بتوسلها الرئيس الأميركي وقتها وودرو ويلسون (1856-1924).

عرف هذا السجين بشغفه الكبير بالبحوث وقراءة المؤلفات حول الحياة البرية، وألف ستراود كتابا بعنوان "أمراض طيور الكناري"، ثم شرع في كتابة معجم عن أمراض الطيور بعنوان "ملخص ستراود عن أمراض الطيور"، وهو مؤلف مكون من 500 صفحة، نُشر عام 1943 ومزود برسوماته التي خطها بيده حول الطيور وأمراضها.