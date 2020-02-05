الأول من نوعه بفلسطين.. مأوى لمعالجة الحمير وتغيير الصورة النمطية عنها

المأوي يهتم بالحمير ويرعاها صحيا وغذائيا (الجزيرة)

ملجأ

يقول الطبيب إن الحادثة دفعت مضيفة الطيران لإنشاء الملجأ الآمن في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 الذي يستقبل الآن نحو 250 حمارا وغيره من الحيوانات العاملة، ثم انتقلت الفكرة إلى مدينة نابلس شمال الضفة عام 2011 فأقيم المأوى وبدأ يقدم خدماته الواسعة والمتنوعة ليكون بذلك الأول من نوعه بالضفة.

ويقدم المأوى خدماته الكاملة للحيوانات العاملة مجانا، ويركز بشكل كبير على الحمير، ويقدم حاليا العناية لنحو خمسين حمارا عبر عديد الخدمات والرعاية الصحية الكاملة من حيث العلاج والطعام والمأوى، لا سيما للحمير المتروكة وبلا مأوى.

ويأوي مقر العلاج الحمير المتروكة أو التي يرغب أصحابها في التخلي عنها، برعايتها بشكل كامل ثم يسلمها -وفق نظام التبني الذي أقرته المؤسسة قريبا- لأحد المواطنين لينتفع منها وذلك وفق شروط معينة يحددها المستشفى والقائمون عليه.

كل حمار يحمل اسما تعريفيا خاصا (الجزيرة)

ويقول السلعوس "في السابق كانت الحمير تظل لدى المأوى لوقت طويل حتى تموت ولكن نظام التبني وفر فرصة ببقاء هذا الحيوان العامل في مكانه الصحيح المتمثل في العمل لكننا نراقبه بعد ذلك ونتفقده بالعلاج والفحص".

عيادة متنقلة

يقدم المأوى عبر الطبيب وطاقمه المساعد أيضا خدماته العلاجية عبر عيادة متنقلة تزور القرى والمدن الفلسطينية بالضفة طوال الأسبوع، وتعالج كل يوم عشرات الحيوانات خاصة الحمير.

كما يقدم المأوى على فترات من السنة دورات إرشادية وتعليمية لطلبة المدارس والمزارعين حول العناية بالحمار وتغيير الصورة النمطية عنه، ويعمل على تدوين كافة المعلومات الطبية واسم للحمار على شريحة خاصة توضع أسفل جلده.

الفحص داخل المأوى (الجزيرة)

ويغادر طاقم المأوى للقرى والبلدات الفلسطينية كل يوم لتقديم العلاج المجاني للحيوانات العاملة والحمير بشكل خاص والتي تأتيهم ويستقبلونها بأي ساعة من النهار والليل، غير أن الخطر يظل يتهدد نشاطهم بوقف الدعم المالي الخارجي.