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مستلهم من تصميم الطائرات.. تعرف على خصائص يخت كوديكاسا جيت 2020

صورة تمثيلية ليخت كوديكاسا جيت 2020 الذي يضم مسبحا ومهبط طائرات صغيرة (الأوروبية)
صورة تمثيلية ليخت كوديكاسا جيت 2020 الذي يضم مسبحا ومهبط طائرات صغيرة (الأوروبية)

يظهر في غضون الأشهر القليلة المقبلة يخت كوديكاسا جيت 2020 الذي استلهمت الشركة الإيطالية كوديكاسا تصميمه من تصاميم الطائرات، ويجسد موضة جديدة من الطائرات العائمة على الماء وذات الامتيازات المبهرة.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية تركيب المعدات التكنولوجية اللازمة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حتى يبحر ويغادر مقره الحالي في أحواض بناء السفن الخاصة بالشركة بإيطاليا.

وقال الكاتب إيثان غونزاليز -في تقرير نشرته صحيفة إسبانيول- إن طول اليخت يبلغ حوالي سبعين مترا ويمتاز بواجهة مدببة طويلة شبيهة بطائرات بوينغ 747 غير المألوفة لدى اليخوت، وخطوط مستقيمة خاصة بالتصميمات البحرية التقليدية لتبني المعايير التي تميز الطائرات منذ إنشائها.

ويشبه الجزء الأمامي لليخت جسم الطائرة، ويشمل النوافذ الدائرية المميزة الخاصة بالمكان المخصص للطبقة النبيلة للسفينة، وتوجد به مقصورة للقبطان ومالك السفينة. وفي الجزء العلوي لليخت الرادار، نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا.

ويتمثل نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا في نظام رادار مثبت على الطائرات العسكرية أو الحكومية لتوسيع نطاق المراقبة التي عادة ما تطير فوق البحار، وتبحث عن التهديدات وتدق ناقوس الخطر في أقرب وقت ممكن مما يجعل تصميم رادار يخت جيت 2020 تماما كتصميم إحدى معدات الطيران.

ويمتاز الجزء العلوي من اليخت بجهاز تشمّس اصطناعي، ويضم بركة سباحة تصل مساحتها إلى حوالي 12 مترا مربعا، ومنطقة ترفيهية خارجية بالكامل تحتوي على منطقة حوض استحمام مفتوحة، ويحمل مهبط طائرات مروحية صغيرة.  

المصدر : الصحافة الإسبانية
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