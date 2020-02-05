عثر عليه راكب.. جواز سفر رئيس وزراء بريطاني أسبق في مرحاض طائرة

أوقفت الشرطة البريطانية الأربعاء ضابطا مكلفا بحماية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون عن العمل، بعدما نسي مسدسه وجواز سفره وجواز سفر كاميرون داخل مرحاض طائرة وذلك حسب ما ذكرته مصادر إعلامية وأمنية بالبلاد.

وأفادت تقارير بأن راكبا عثر على المسدس وجوازي السفر في المرحاض في الوقت الذي كانت فيه الطائرة تستعد للإقلاع من نيويورك إلى لندن الاثنين الماضي.

وقالت شرطة لندن في بيان "نحن على علم بالواقعة التي حدثت على متن الرحلة القادمة للمملكة المتحدة في الثالث من فبراير/شباط الجاري وجرى وقف الضابط المتورط في الواقعة بعدما غفل عن أداء واجباته الميدانية.. نأخذ الأمر على محمل الجد وفتحنا تحقيقا داخليا".

وكانت الرحلة التابعة للخطوط الجوية البريطانية تأخرت نحو ساعة بعدما أعلن قائد الطائرة للركاب أنه مسموح لحارس كاميرون بحمل مسدس على متن الطائرة، في حين قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن كاميرون يحق له التمتع بحماية شرطية حكومية بصفته رئيس وزراء أسبق.