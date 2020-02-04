بسبب شعره الطويل.. رفض تسجيل طفل في مدارس بريطانيا

تخوض عائلة بريطانية معركة مع قواعد الالتحاق بالمدارس الخاصة في مدينة فولهام بسبب رفض هذه المدارس التحاق ابنها البالغ من العمر ثمانية أعوام على خلفية شعره الطويل والمجعد، ورفض والدته هذا الإجراء واعتباره تمييزيا.

وقالت صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية في تقرير إن والدة الطفل فاروق جيمس نددت بقرار المدراس الخاصة اشتراطها على الأطفال قص شعورهم قبل الالتحاق بها، وقالت "لماذا يتعين على الصبي أن يكون شعره قصيرا ويُسمح للفتاة بأن يكون لها شعر طويل؟ إن ذلك يعد تحاملا".