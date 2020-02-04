بالصور.. سيارات تحكي واقع الحياة القطرية في السابق

ويستمر المعرض -الذي يعد الأول من نوعه- حتى يوم 29 فبراير/شباط الجاري، وتضيء طرازات السيارات العالمية الشهيرة التي يعرضها على جوانب مختلفة من الحياة اليومية في قطر قديما.

ويهدف متحف قطر الوطني من خلال احتضانه لمثل هذه المعارض إلى منح تراث قطر وثقافتها حضورا دائما في ذاكرة الجمهور.

سيارة أجرة من نوع "تويوتا كريسيدا" طراز 1983 (الجزيرة نت)