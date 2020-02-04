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بالصور.. سيارات تحكي واقع الحياة القطرية في السابق

متحف قطر الوطني الجديد دشن مع مركز "مواتر" معرضا للسيارات القديمة (الجزيرة)
متحف قطر الوطني الجديد دشن مع مركز "مواتر" معرضا للسيارات القديمة (الجزيرة)

محمد الشياظمي-الدوحة

دشن متحف قطر الوطني -بالتعاون مع مركز "مواتر"- معرضا يضم 12 سيارة اعتاد سكان قطر استخدامها في الفترة بين سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ويستمر المعرض -الذي يعد الأول من نوعه- حتى يوم 29 فبراير/شباط الجاري، وتضيء طرازات السيارات العالمية الشهيرة التي يعرضها على جوانب مختلفة من الحياة اليومية في قطر قديما.

ويهدف متحف قطر الوطني من خلال احتضانه لمثل هذه المعارض إلى منح تراث قطر وثقافتها حضورا دائما في ذاكرة الجمهور.

سيارة أجرة من نوع "تويوتا كريسيدا" طراز 1983 (الجزيرة نت)
سيارة إسعاف من نوع "مرسيدس بنز 280 إي" طراز 1979 (الجزيرة نت)
سيارة إطفاء من نوع "لاند روفر- رينج روفر" طراز 1978 (الجزيرة نت)
سيارة من نوع "تويوتا - لاندكروزر جي" طراز 1989 (الجزيرة نت)
سيارة من نوع "جي.أم.سي - سوبربان" طراز 1980 (الجزيرة نت)
سيارة شرطة من نوع "جي.أم.سي- سيرا 3500" طراز 1979 (الجزيرة نت)
سيارة شرطة من نوع "مرسيدس 280 إي" طراز 1972 (الجزيرة نت)
سيارة من نوع "نيسان بيك آب" طراز 1985 (الجزيرة نت)
سيارة من نوع "نيسان سكايلاين جي.تي" طراز 1989 (الجزيرة نت)
شاحنة صهريج من نوع "جي.أم.سي 7000" طراز 1977 (الجزيرة نت)
حافلة مدرسية من نوع "جي.أم.سي.بي" طراز 1980 (الجزيرة نت)

المصدر : الجزيرة
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