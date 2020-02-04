بالصور.. سيارات تحكي واقع الحياة القطرية في السابق
محمد الشياظمي-الدوحة
دشن متحف قطر الوطني -بالتعاون مع مركز "مواتر"- معرضا يضم 12 سيارة اعتاد سكان قطر استخدامها في الفترة بين سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
ويستمر المعرض -الذي يعد الأول من نوعه- حتى يوم 29 فبراير/شباط الجاري، وتضيء طرازات السيارات العالمية الشهيرة التي يعرضها على جوانب مختلفة من الحياة اليومية في قطر قديما.
ويهدف متحف قطر الوطني من خلال احتضانه لمثل هذه المعارض إلى منح تراث قطر وثقافتها حضورا دائما في ذاكرة الجمهور.
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