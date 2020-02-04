نوادره لا تزال تثير الجميع.. جحا التركي حي يرزق في شوارع إسطنبول

خليل مبروك-إسطنبول

قبل عقود طويلة مضت، ذاع صيت نصر الدين هوجا (أو خوجا) المعروف باسم "جحا" في المشرق العربي بالطريقة ذاتها التي عرف فيها بأدب أطفال العثمانيين، لكن جحا نفسه ما زال حيا يرزق في شوارع إسطنبول من خلال تقمص بعض الأشخاص لهذه الشخصية، وما زالت نوادره تثير اهتمام الكبار والصغار رغم اختلاف الأزمان.

ففي محيط بازار "كايا شهير" بمدينة إسطنبول حضر جحا بين الناس بـ"لحمه ودمه" وجمازته الخضراء (جبة من الصوف) وعمامته الكبيرة حاملا سبحته الضخمة التي انتشرت صوره معها في كتب الحكايات، وتجمع حوله الأطفال للاستماع إلى نوادره الفكاهية التي تحمل الكثير من العِبَر المستترة بين سذاجة ما يروي من قصص وروايات.

الحكمة والخلود

قال جحا في رد على سؤال الجزيرة نت بشأن سبب عودته للحياة، "أنا لم أمت أصلاً حتى أعود" قبل أن يشرح الكثير من القيم التي يمكن تلخيصها في أن حياة الإنسان تبدأ بعد موته حين يترك ذكرا طيبا في العالمين.