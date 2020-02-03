جوائز بالملايين للصقور الفائزة.. مسابقات للجمال والصيد بمهرجان مرمي بقطر

وتنوعت مسابقات الصيد في المهرجان، الذي اختتم الأحد فعالياته في صبخة سيلين (جنوبي قطر)، فبدأ بمسابقة "هدد التحدي" بين فروخ الشواهين (نوع من الصقور) والحمام الزاجل، إضافة إلى مسابقات "الطلع والدعو وهدد السلوقي والمزاين".

ويعد مهرجان مرمي الدولي للصقور والصيد -الذي استمرت فعالياته شهرا كاملا- أهم فعالية تراثية للصيد في البلاد، ويقام بشكل سنوي، وتحرص البلاد على تطويره باستمرار لأهميته في الحفاظ على تراث الصقارة في قطر، كما يلبي حاجات الصقارين بوجود منافسات قوية وجوائز كبرى ترسخ هذه الرياضة التي تحافظ على تراث الآباء والأجداد.

توثيق لحظة سيطرة الصقر على الحمامة (الجزيرة نت)

أهم الفعاليات

وتعد بطولة المزاين من أهم الفعاليات التي يحتضنها المهرجان، وهي منافسة لاختيار أكثر الصقور جمالا وقوة من خلال لجنة تحكيم تعتمد العديد من النقاط لتحدد من خلالها الصقر الأكثر جمالا ليحصد بدوره الجوائز الكبرى.

وفي اليوم الختامي للبطولة، توج رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وراعي المهرجان الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الفائزين في بطولة المزاين، التي شملت هذا العام التنافس بين المتسابقين في فئة الحر الوحش الأبيض، وبلغ عددهم أكثر من ستين طيرا، وكانت جائزة المركز الأول مبلغا ماليا قدره سبعمئة ألف ريال قطري (نحو 192 ألف دولار)، والمركز الثاني خمسمئة ألف ريال قطري (نحو 137 ألف دولار)، والمركز الثالث ثلاثمئة ألف ريال قطري (نحو 82 ألف دولار).

كما شملت المسابقة التنافس في فئة القرناس شاهين بين 35 متسابقا، وتوج المركز الأول بجائزة قدرها مئتا ألف ريال قطري (نحو 55 ألف دولار)، والمركز الثاني بجائزة مالية قدرها 150 ألف ريال قطري (41 ألف دولار)، في حين حصد المركز الثالث جائزة مالية قدرها مئة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار).

ويرى رئيس لجنة المزاين عبد الله حمد المحشادي أن مستوى المنافسات في بطولة المزاين هذا العام كان قويا بسبب تقارب المستوى، مشيرا إلى أن صعوبة التقييم ترجع إلى تقارب المواصفات الجمالية بين الطيور.

حفل ختام مهرجان مرمي شهد حضورا كبيرا من المهتمين (الجزيرة نت)

معايير الجمال

وعن المعايير التي تستخدم في تحديد الصقر الفائز، قال المحشادي -في حديث للجزيرة نت- إن معايير التحكيم في بطولة المزاين ترجع إلى مجموعة من العوامل؛ أهمها ما يتعلق بالظهر واللون والرأس وتناسق الأعضاء.

أما ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺪﺩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ، فهي ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ ﻭإﺛﺎﺭﺓ، إﺫ تقوم ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻓﺮﻭﺥ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﻴﻦ ﻟﻠﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﺰﺍﺟﻞ، ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭفي ﺣﺎﻝ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺼﻘﺮ ﻣﻦ ﺍﺻﻄﻴﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻬﺎ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻹ‌ﻣﺴﺎﻙ ﺑﻬﺎ ﻳﻌد ﻓﺎﺋﺰا، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻖ جائزة قدرها مئة أﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ (27 ألف دولار).

واعتبر محمد عبد اللطيف المسند نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أن مهرجان مرمي يعد من المحطات المهمة في ثقافة الشعب القطري، مشيرا إلى الاهتمام بتجهيز موقع إجراء بطولات المهرجان، وتجديد التصميم كل عام؛ بما يعكس الذوق العام للقطريين بتقديم ما هو جميل، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة التي تمتاز بها العمارة القطرية.

ويضيف أن المهرجان استطاع أن يستقطب الصقارين وهواة الصيد والقنص؛ ليكون حدثا سنويا يلتقون فيه ويتبادلون الخبرات في هذا المجال، ويتنافسون بكل نزاهة في مختلف البطولات، منوها إلى تقديم الجديد دائما من قبيل إضافة أشواط جديدة، أو إدخال أنواع أخرى في بطولة المزاين؛ مما يعطي دفعة قوية وقيمة كبيرة لمهرجان مرمي الدولي.