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من يكسب التحدي؟.. مكافأة لمن يزيل إطارا من عنق تمساح بإندونيسيا

التمساح يواجه مشاكل في التنفس بسبب الإطار المطاطي العالق برقبته (الأوروبية)
التمساح يواجه مشاكل في التنفس بسبب الإطار المطاطي العالق برقبته (الأوروبية)
رصدت السلطات المحلية لمدينة بالو عاصمة إقليم سولاويسي بإندونيسيا مكافأة لمن يستطيع أن يخلّص تمساحا طوله أربعة أمتار من إطار سيارة ظل عالقا برقبته منذ عدة سنوات، بهدف إنقاذ حياته بعدما صار يواجه مشاكل في التنفس بسبب الإطار.
 
وأوضحت صحيفة "20 دقيقة" التي أوردت الخبر أن السلطات الإندونيسية لم تحدد قيمة المكافأة المخصصة للمهمة، ولكنها قالت إنها ستكون مكافأة مالية، وإنها ستحرص على أن يظل من يقوم بها على قيد الحياة عند التنفيذ.

وقالت الصحيفة إن السلطات ظلت تبحث عن حل لتخليص التمساح من الإطار المطاطي الذي يحيط بعنقه دون جدوى، وإن الفيديوهات الأخيرة المنشورة عنه أظهرت معاناته المتواصلة وتعاطف العديد من الأشخاص معه، مما دفع بالمسؤولين إلى التدخل وتكليف وكالة حماية المحيط بإيجاد حل للمسألة.

عرض سحب الإطار من عنق التمساح موجه للمتخصصين لا الهواة ( الأوروبية)

وأفاد رئيس الوكالة بأن العرض المقدم لتخليص التمساح من الإطار غير موجه للمتحمسين الهواة من أجل رفع التحدي، وإنما لمتخصصين في الحياة البرية للحيوانات، وطلب من الناس عدم الاقتراب من التمساح أو من مقر سكنه.

المصدر : 20 مينوت
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