من يكسب التحدي؟.. مكافأة لمن يزيل إطارا من عنق تمساح بإندونيسيا

رصدت السلطات المحلية لمدينة بالو عاصمة إقليم سولاويسي بإندونيسيا مكافأة لمن يستطيع أن يخلّص تمساحا طوله أربعة أمتار من إطار سيارة ظل عالقا برقبته منذ عدة سنوات، بهدف إنقاذ حياته بعدما صار يواجه مشاكل في التنفس بسبب الإطار.

وأوضحت صحيفة "20 دقيقة" التي أوردت الخبر أن السلطات الإندونيسية لم تحدد قيمة المكافأة المخصصة للمهمة، ولكنها قالت إنها ستكون مكافأة مالية، وإنها ستحرص على أن يظل من يقوم بها على قيد الحياة عند التنفيذ.



Rescuers are racing against time as they try to remove a tire wrapped around this crocodile's neck pic.twitter.com/AWhoVhH57U — National Geographic (@NatGeo) January 26, 2018

وقالت الصحيفة إن السلطات ظلت تبحث عن حل لتخليص التمساح من الإطار المطاطي الذي يحيط بعنقه دون جدوى، وإن الفيديوهات الأخيرة المنشورة عنه أظهرت معاناته المتواصلة وتعاطف العديد من الأشخاص معه، مما دفع بالمسؤولين إلى التدخل وتكليف وكالة حماية المحيط بإيجاد حل للمسألة.

عرض سحب الإطار من عنق التمساح موجه للمتخصصين لا الهواة ( الأوروبية)

وأفاد رئيس الوكالة بأن العرض المقدم لتخليص التمساح من الإطار غير موجه للمتحمسين الهواة من أجل رفع التحدي، وإنما لمتخصصين في الحياة البرية للحيوانات، وطلب من الناس عدم الاقتراب من التمساح أو من مقر سكنه.