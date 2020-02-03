13 مليار دولار في 15 دقيقة تعيد بيزوس إلى صدارة أثرياء العالم

استعاد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس لقب أغنى رجل في العالم بعد تراجع منافسه على اللقب بيل غيتس إلى المركز الثاني في قائمة أثرياء العالم.

وذكرت صحيفة غازيتا الروسية نقلا عن وكالة بلومبيرغ أن ثروة جيف بيزوس زادت في 15 دقيقة بمقدار 13.2 مليار دولار بعد نشر التقرير التفصيلي لمتاجر التجزئة على شبكة أمازون، مما ساعده على استعادة لقب أغنى رجل في العالم.

وأضافت الصحيفة أن احتلال بيزوس صدارة قائمة أثرياء العالم سبقه تحقيق قفزة في قيمة أسهم شركته التي سجلت أسعارها زيادة بنسبة 12%، وأصبح سعر السهم الواحد يناهز 219 دولارا.

ويتم تداول أسهم شركة أمازون في بورصة ناسداك، وينفرد بيزوس بامتلاك 57 مليون سهم من مجموع أسهم الشركة، في حين تمتلك زوجته السابقة ماكنزي بيزوس حوالي 20 مليون سهم، ليبلغ بذلك مجموع حصتها من أسهم الشركة 4% بقيمة حوالي 36 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت يحتل المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم، في حين يحتل الرئيس التنفيذي لشركة لوي فيتون برنار أرنو المرتبة الثالثة في هذه القائمة.

وحسب تقديرات مجلة فوربس الأميركية، تناهز ثروة بيزوس 128.9 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة الصافية لثروة بيل غيتس 110.8 مليارات دولار، وثروة آرنو حوالي 105.2 مليارات دولار.

وكانت ثروة بيزوس انخفضت في وقت سابق بنسبة 6.8 مليارات دولار، وبلغت الفجوة بينه وبين غيتس أربعة مليارات دولار، واحتل حينها صاحب مايكروسوفت صدارة قائمة أغنياء العالم.