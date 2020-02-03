بمعيار السكن.. تعرف على أغلى مدن في العالم عام 2020

كشف المسح الديمغرافي السنوي الـ16 المتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن على المستوى الدولي أن أسواق العقارات الأربعة الأولى باهظة التكلفة موجودة حاليا في أستراليا وكندا والصين ونيوزيلندا.

وأوضحت صحيفة أنفوباي الإسبانية أن هذه المدن حصلت على مجموعة من النقاط باستخدام نهج الوسيط المتعدد الذي يعتمد على أخذ متوسط سعر منزل في منطقة محددة وتقسيمه على متوسط دخل الأسرة -كلما زاد عدد النقاط في المدينة زادت تكلفة العيش فيها- وذلك ضمن عملية تراتبية تم إعدادها لقياس أغلى مدن العالم.

وتصدرت هونغ كونغ وفق هذا المعيار قائمة المدن الأغلى في العالم، في حين حافظت البلدان الأربعة الأولى على مراكزها مقارنة بعام 2019، وفي ما يلي ترتيب المدن العشر الأغنى في العالم سنة 2020:

1-هونغ كونغ

حصلت هونغ كونغ على وسيط متعدد يبلغ 20.8 نقطة، وحققت انخفاضا بـ0.1 نقطة مقارنة بـ2019، لكن ذلك لم يمنعها من أن تكون أغلى مدينة في العالم يمكن العيش فيها.



2-فانكوفر (كندا)

ذكرت الصحيفة أن أغلى مدينة يمكن العيش فيها في أميركا الشمالية ونصف الكرة الغربي هي فانكوفر التي حصلت على وسيط متعدد يبدأ من 11.9 نقطة بعدما حققت 12.6 نقطة عام 2019.

سيدني الأسترالية أغلى مدينة في أستراليا والثالثة عالميا (بيكسابي)

3-سيدني (أستراليا)

بالإضافة إلى كونها أغلى مدينة في نصف الكرة الجنوبي في عام 2019 لا تزال سيدني أكبر مدينة في أستراليا، ويبلغ وسيطها المتعدد 11 نقطة بانخفاض قدره 0.7 نقطة مقارنة بعام 2019.

مدينة مالبورن الأسترالية تشتهر بارتفاع تكلفة السكن فيها (بيكسابي)

4-ملبورن (أستراليا)

تشتهر ملبورن بشواطئها وارتفاع تكلفة المعيشة فيها، واحتلت في عام 2019 المرتبة الرابعة بين أغلى مدن العالم، وانخفض الوسيط المتعدد لهذه المدينة هذا العام بنسبة 0.2 نقطة وبلغ 9.5 نقاط.

5-لوس أنجلوس (كاليفورنيا)

حصلت لوس أنجلوس عاصمة الترفيه في العالم على وسيط متعدد في حدود 9.0 نقاط، مما يجعلها خامس أغلى مدينة في العالم يمكن العيش فيها.

مدينة تورنتو الكندية تحتل المركز السادس في أغلى مدن العالم (بيكسابي)

6-تورونتو (كندا)

على الرغم من أنها لم تظهر حتى في قائمة أغلى 10 بلدان في العام الماضي فإن وسيطها المتعدد برصيد 8.6 نقاط لا يؤهلها لأن تكون ثاني أغلى مدينة في كندا فحسب، بل ثالث أغلى مدينة في نصف الكرة الغربي.

7-أوكلاند (نيوزيلندا)

هي المدينة الأكبر في نيوزيلندا، ويبلغ الوسيط المتعدد فيها 8.6 نقاط وحقق الرقم انخفاضا بـ0.4 نقطة مقارنة بالعام الماضي.

8-سان خوسيه (كاليفورنيا)

تراجعت سان خوسيه في التصنيف بمرتبتين لتنتقل من المركز السادس في عام 2019 إلى المركز الثامن في 2020 وانخفض متوسط الوسيط المتعدد من 9.4 نقاط في 2019 إلى 8.5 نقاط، ومع ذلك لا تزال سان خوسيه ثاني أغلى مدينة في الولايات المتحدة.