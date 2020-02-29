بالفيديو: بدون ضجيج.. مقهى مخصص للصم والبكم شمالي العراق
لا تكاد تسمع سوى أصوات أكواب الشاي والقهوة وسقوط المطر، في مقهى "بنر كافي" المخصص للصم والبكم، رغم وجوده على بعد أمتار قليلة من سوق محافظة دهوك، في إقليم كردستان العراق، الذي يضج بالحياة.
في المقهى يجلس مجموعة أشخاص من الصم والبكم، يستخدمون لغة الإشارة للتواصل بينهم.
افتتح المقهى منذ نحو عشرة أعوام، يجلس فيه هؤلاء الرواد بعد أن يتم تحديد موعد مسبق بينهم عن طريق الاتصال بالفيديو ليجلسوا معا يتسامرون ويتحاورون لبعض ساعات ثم يعود كل إلى بيته.
أهم الأخبار
- بحضور دولي كبير.. أميركا وطالبان توقعان اتفاق سلام تاريخيا بالدوحة
- "طلبت من بوتين التنحي".. أردوغان يؤكد مقتل 2000 من قوات الأسد وتدمير 300 مركبة
- تركيا تعلن عبور 18 ألف لاجئ نحو أوروبا في ساعات.. وحكومة اليونان تعقد اجتماع أزمة
- فيروس كورونا يواصل زحفه عبر العالم.. وهذه أبرز الأرقام والإجراءات الاحترازية
- أوصى المسلمين بالصلاة عليه في كل مكان.. وفاة المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة