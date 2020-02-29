البث الحي
ابحث

بالفيديو: بدون ضجيج.. مقهى مخصص للصم والبكم شمالي العراق

لا تكاد تسمع سوى أصوات أكواب الشاي والقهوة وسقوط المطر، في مقهى "بنر كافي" المخصص للصم والبكم، رغم وجوده على بعد أمتار قليلة من سوق محافظة دهوك، في إقليم كردستان العراق، الذي يضج بالحياة.

في المقهى يجلس مجموعة أشخاص من الصم والبكم، يستخدمون لغة الإشارة للتواصل بينهم.

افتتح المقهى منذ نحو عشرة أعوام، يجلس فيه هؤلاء الرواد بعد أن يتم تحديد موعد مسبق بينهم عن طريق الاتصال بالفيديو ليجلسوا معا يتسامرون ويتحاورون لبعض ساعات ثم يعود كل إلى بيته.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
شاهد.. ماذا قال البغداديون عن الهطول النادر للثلوج على مدينتهم؟
شاهد- الشاب الخارق.. عراقي يتلذذ بتناول الزجاج ووضع الجمر في فمه
لهذا منعت قبيلة عراقية التقبيل واكتفت بالمصافحة
أشبه بقصة هوليودية.. لبناني يعثر على عائلته بعد 35 عاما في العراق
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
‫قدماء المصريين حولوا مقابرهم إلى متاحف فنية
موديل كهربائي من رينو توينغو
وقاية أم إساءة؟ تعقيم الطلاب بالرش في مدرسة ببيروت
عجوز تتعمد إزعاج جيرانها بغناء ببغائها الأوبرالي