بالفيديو: بدون ضجيج.. مقهى مخصص للصم والبكم شمالي العراق

لا تكاد تسمع سوى أصوات أكواب الشاي والقهوة وسقوط المطر، في مقهى "بنر كافي" المخصص للصم والبكم، رغم وجوده على بعد أمتار قليلة من سوق محافظة دهوك، في إقليم كردستان العراق، الذي يضج بالحياة.

في المقهى يجلس مجموعة أشخاص من الصم والبكم، يستخدمون لغة الإشارة للتواصل بينهم.

افتتح المقهى منذ نحو عشرة أعوام، يجلس فيه هؤلاء الرواد بعد أن يتم تحديد موعد مسبق بينهم عن طريق الاتصال بالفيديو ليجلسوا معا يتسامرون ويتحاورون لبعض ساعات ثم يعود كل إلى بيته.