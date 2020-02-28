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موديل كهربائي من رينو توينغو

السيارة تنطلق بقوة 60 كيلوواتا/82 حصانا (الألمانية)
السيارة تنطلق بقوة 60 كيلوواتا/82 حصانا (الألمانية)

أعلنت شركة رينو أنها ستكشف النقاب عن‬ ‫موديل كهربائي من سيارتها "توينغو" (Twingo) الصغيرة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي‬ ‫للسيارات في مارس/آذار المقبل.‬

‫وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الكهربائي "توينغو زد إي" (Twingo Z.E) الجديد يعتمد‬ ‫على سواعد محرك كهربائي بقوة 60 كيلوواتا/82 حصانا، مع بطارية سعة 21‬ ‫كيلوواتا/ ساعة.‬ وتصل السرعة القصوى إلى 135 كيلومترا في الساعة، أما مدى السير القياسي فيبلغ‬ ‫180 كلم.‬

‫وتم تجهيز السيارة بنظام شحن بالتيار المتردد بين 230 و400 فولت وبقدرة‬ ‫شحن تصل إلى 22 كيلوواتا.

كما تم تجهيز السيارة الكهربائية بشكل قياسي‬ ‫بمولد صوت لتحذير المارة ومستخدمي الطريق الآخرين بسرعة حتى 50 كم/ساعة.‬

‫كما تم تجهيز المقصورة الداخلية بنظام ملتيميديا متصل بشبكة الإنترنت‬ ‫وتطبيق للهاتف الذكي من أجل مراقبة الشحن.‬

‫ولم تكشف رينو عن موعد طرح أو أسعار السيارة الكهربائية "توينغو زد إي" (Twingo Z.E‬) ‫الجديدة.‬

المصدر : الألمانية
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