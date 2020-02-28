موديل كهربائي من رينو توينغو
أعلنت شركة رينو أنها ستكشف النقاب عن موديل كهربائي من سيارتها "توينغو" (Twingo) الصغيرة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس/آذار المقبل.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الكهربائي "توينغو زد إي" (Twingo Z.E) الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 60 كيلوواتا/82 حصانا، مع بطارية سعة 21 كيلوواتا/ ساعة. وتصل السرعة القصوى إلى 135 كيلومترا في الساعة، أما مدى السير القياسي فيبلغ 180 كلم.
وتم تجهيز السيارة بنظام شحن بالتيار المتردد بين 230 و400 فولت وبقدرة شحن تصل إلى 22 كيلوواتا.
كما تم تجهيز السيارة الكهربائية بشكل قياسي بمولد صوت لتحذير المارة ومستخدمي الطريق الآخرين بسرعة حتى 50 كم/ساعة.
كما تم تجهيز المقصورة الداخلية بنظام ملتيميديا متصل بشبكة الإنترنت وتطبيق للهاتف الذكي من أجل مراقبة الشحن.
ولم تكشف رينو عن موعد طرح أو أسعار السيارة الكهربائية "توينغو زد إي" (Twingo Z.E) الجديدة.
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