عجوز تتعمد إزعاج جيرانها بغناء ببغائها الأوبرالي

استمعت محكمة بريطانية إلى قضية استخدمت فيها عجوز عمرها 81 عاما ببغاء في حملة من المضايقات ضد زوجين في المنزل المجاور لها، حيث شجعت الطائر على تعذيبهما بالغناء أثناء جلوسهما في حديقتهما.

ووصف الزوجان بول وليديا أبلتون الأداء الأوبرالي بأنه "أقرب إلى تعذيب صيني".

كما رصدت كاميرا تلفزيونية مغلقة العجوز كاثرين سيرل 38 مرة وهي تلطخ غطائي سيارتين مملوكتين للزوجين بالشحم، ولم تكتف بذلك بل خدشت غطاء إحدى السيارتين بخاتم ووضعت مسامير حادة تحت عجلات سيارة أبلتون وألقت فضلات كلب في الحديقة.

وأشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن محكمة الصلح في بلدة ميدستون حكمت على الأرملة سيرل بعقوبة مع وقف التنفيذ بعد أن اعترفت بأضرار جنائية والمضايقة.

وفي بيان الضحية المجني عليها قالت السيدة أبلتون "أشعر بالخوف على زوجي عندما يقود السيارة على الطريق وأخشى أن يصيبه حادث مروع، وهو يضطر للتأكد يوميا من سلامة الإطارات وعدم وجود أي مسامير فيها ولم يُعبث بها".

وتحكي السيدة أبلتون أن المضايقات بدأت في عام 2004، عقب انتقالها هي وزوجها إلى منزلهما الجديد عندما طلبا من جارتهما خفض الضوضاء. وقالت سيرل، التي عاشت في بيتها منذ عام 1977 إن النزاع بدأ بسبب موقف سيارة على الطريق.

وقال محامي الادعاء إن العجوز كانت تتعمد مضايقة الزوجين، وإنها في إحدى المناسبات بدأت تشغل موسيقى أوبرالية صاخبة مما جعل الببغاء يغني بصوت أعلى.

وذكرت الصحيفة أن سيرل أخضعت لأمر بمنع الاقتراب من الزوجين وحكم عليها بالسجن لمدة 70 يوما مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا.