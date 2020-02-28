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وقاية أم إساءة؟ تعقيم الطلاب بالرش في مدرسة ببيروت

أثار استخدام أسلوب التعقيم بـ"الرش" لطلاب مدرسة بالضاحية الجنوبية في لبنان تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثق مقطع فيديو متداول مشهد مرور الطلبة وتعقيمهم بالرش من قبل أشخاص ارتدوا ملابس صحية بيضاء بشكلٍ كامل على بوابة المدرسة وداخلها.

وتباينت آراء المغردين على الفيديو، منهم من اعتبره سيئا لكونه يخلق الذعر لدى الطلاب ويعاملهم كأن المشكلة الصحية تكمن فيهم أنفسهم ويجب تعقيمهم، وآخرون رأوه أسلوبا وقائيا عاديا لحماية الطلبة.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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