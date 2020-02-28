وقاية أم إساءة؟ تعقيم الطلاب بالرش في مدرسة ببيروت

من الاجراءات التي اتبعتها المدارس الخاصة في لبنان منعا من انتشار الكورونا:

- تعقيم المدرسة بشكل تام

- الطلب من التلاميذ الغياب في حال وجود حرارة او اي عوارض انفلونزا

- الغياب ١٤ يوم في حال زيارة أحد العائدين من ايران