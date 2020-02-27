جدل في مواقع التواصل بشأن صحة البابا تزامنا مع انتشار كورونا في إيطاليا

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس صورا ومقاطع فيديو للبابا فرانشيسكو وقد بدا عليه الإعياء والمرض في قداس الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت في وقت سابق اليوم أن فرانشيسكو ألغى جولة رتبت مسبقا مع كهنة روما.

GOD;; Pope Francis has a slight illness and he is skipping a planned Mass with Rome clergy. There was no word from the Vatican about the nature of his illness, but the pope was seen coughing and blowing his nose on Ash Wednesday.#coronavirus #COVID19 #COVID2019 #COVID19italia pic.twitter.com/1cPKYvWQ3f — Joseph Sunny (@Asylumseeker111) February 27, 2020

وظهر البابا في قداس الأربعاء وهو يسعل وينظف أنفه، مما يوحي بإصابته بشيء ما.

يأتي ذلك مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 528، من بينها 14 وفاة.