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جدل في مواقع التواصل بشأن صحة البابا تزامنا مع انتشار كورونا في إيطاليا

البابا فرانشيسكو ألغى جولة رتبت مسبقا مع كهنة روما (مواقع التواصل)
البابا فرانشيسكو ألغى جولة رتبت مسبقا مع كهنة روما (مواقع التواصل)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس صورا ومقاطع فيديو للبابا فرانشيسكو وقد بدا عليه الإعياء والمرض في قداس الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت في وقت سابق اليوم أن فرانشيسكو ألغى جولة رتبت مسبقا مع كهنة روما.

وظهر البابا في قداس الأربعاء وهو يسعل وينظف أنفه، مما يوحي بإصابته بشيء ما.

يأتي ذلك مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في إيطاليا إلى 528، من بينها 14 وفاة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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