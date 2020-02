"أنا لست فيروسا.. أنا إنسان".. رسالة من شاب صيني ضد العنصرية بإيطاليا عقب انتشار كورونا

On the streets of Florence, Italy, a Wuhan student studying abroad stood with a card saying ‘I’m not a VIRUS I’m a HUMAN’, see how people react! #COVID19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 #Covid_19 #โควิด19 pic.twitter.com/VBpHNJO9iu