"أنا لست فيروسا.. أنا إنسان".. رسالة من شاب صيني ضد العنصرية بإيطاليا عقب انتشار كورونا

لجأ شاب صيني من مدينة ووهان ويقيم في إيطاليا إلى طريقة مبدعة للتوعية، ولفت الانتباه إلى العنصرية ضد الصينيين في إيطاليا عقب انتشار فيروس كورونا وتسجيل حالات إصابة بالوباء في إيطاليا.

ماسيميليانو جيانغ وفي محاولة للفت انتباه المواطنين الإيطاليين للعنصرية، وقف في شارع عام بأحد الميادين المشهورة بمدينة فلورانس معصوب العينين ومعه لافتة كتب عليها "أنا لست فيروساَ، أنا إنسان، لا تتحاملوا علي".

وألهمت وقائع العنصرية التي يتعرض لها الصينيون بعد انتشار فيروس كورونا "جيانغ" لإنتاج مقطع الفيديو الذي قامت بنشره "يو جي آي سي" (UGIC) وهي إحدى الجمعيات الشبابية الصينية الإيطالية.

On the streets of Florence, Italy, a Wuhan student studying abroad stood with a card saying ‘I’m not a VIRUS I’m a HUMAN’, see how people react! #COVID19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 #Covid_19 #โควิด19 pic.twitter.com/VBpHNJO9iu — เรื่องเยอะ (@storyoverload) February 24, 2020

وقام جيانغ بكتابة اللافتة بثلاث لغات مختلفة الإنجليزية والصينية والإيطالية، وتفاجأ من ردود أفعال المواطنين والسياح بالمنطقة.

ولاقى تفاعلا واسعا الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الثاني من فبراير/شباط 2020.

وعاد المقطع للتداول على مستوى واسع بعد انتشار مرض كورونا في إيطاليا.