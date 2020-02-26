معهد الجزيرة للإعلام يحتفل بالذكرى 16 لتأسيسه

احتفل معهد الجزيرة للإعلام الأربعاء بالذكرى 16 لتأسيسه. وحضر الاحتفالية المدير العام بالوكالة الدكتور مصطفى سواق، ومديرو قنوات الشبكة وقطاعاتها المختلفة، ومذيعون ومدربون في المعهد.

وفي كلمة للدكتور سواق، أشاد بدور معهد الجزيرة للإعلام وإنجازاته خلال الأعوام 16 الماضية في مجال التدريب الإعلامي، مشيرا إلى أن الأرقام التي حققها المعهد جديرة بالفخر، وداعيا إلى تجديد العزائم والعطاء، مثنيا على عمل المعهد الذي وصفه بالإبداع.

من جانبه، أوضح مدير المعهد منير الدائمي أنه تدرب فيه منذ التأسيس أكثر من 50 ألف متدرب، بينهم نحو 16 ألف قطري، وذلك ضمن أكثر من 4500 دورة تدريبية. كما أطلق المعهد مبادرة "سفراء الجزيرة" التي استفاد منها آلاف المتدربين في أنحاء العالم، إلى جانب عدد المشتركين في منصة التعليم الإلكتروني والبالغ قرابة 42 ألف مشترك.

كما تحدث الدائمي عن مبادرة "الإعلام من أجل التنمية" التي أطلقها المعهد مطلع العام 2019 وتهدف إلى دعم وتطوير الإعلاميين والمؤسسات الصحفية في الدول العربية والنامية، وشملت خمس دول، موضحا أن المعهد درب خلال العام الماضي 2799 قطريا.

المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة مصطفى سواق ي تحدث في الاحتفالية (الجزيرة)

تعليم إلكتروني

وعُرضت خلال الاحتفالية مجموعة من المقاطع المصوّرة، استعرضت إنجازات المعهد خلال الفترة الماضية.

وعلى هامشها، تم إطلاق دليل "الإيجاز في الكتابة الصحفية" من إعداد سيد احريمو، إذ يسعى المعهد عبر الدليل إلى إقامة التمايز بين اللغة كوعاء جمالي يضفي الأصالة على القصة الصحفية وبين اللغة كعبء على المهنة.

إلى جانب ذلك، تم إطلاق دورة جديدة على منصة التعليم الإلكتروني تحت عنوان "حقيبة المذيع المميّز".

وتجيب هذه الدورة عن تساؤلات أهمها: من هو المذيع المميّز؟ وما هي الأدوات التي تساعده على التميّز في مجاله؟ وهل تفرض شخصية الضيف استعدادا خاصا من المذيع؟ وهل هناك محاذير يجب تجنّبها؟

وتمكّن الدورة المتدربين من التعرّف على أساسيات التحضير الذكي، واكتساب مهارات محاورة الضيوف. وقد أعدّ محتواها أحمد المالكي وبلال بنعبيد، بينما يقدمها المذيعون بقناة الجزيرة الإخبارية محمد كريشان وإيمان عياد وسلمى الجمل.