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‫شركة أميركية تطلق أسرع سيارة في العالم

السيارة الخارقة تزيد سرعتها القصوى عن 480 كلم/س (الألمانية)
السيارة الخارقة تزيد سرعتها القصوى عن 480 كلم/س (الألمانية)

أطلقت شركة "أس أس سي نورث أميركا" (SSC‬ ‫North America) أيقونتها أس أس سي توتارا (SSC Tuatara) الخارقة، التي تعد السيارة‬ ‫القياسية الأسرع في العالم بفضل سرعتها القصوى التي تزيد عن 480 كيلومترا في الساعة.‬

‫وأوضحت الشركة الأميركية أن السيارة الهجينة "أس أس توتارا" الحاصلة على صلاحية‬ ‫بالسير على الطرق العادية يزأر بداخلها محرك تربو مزدوج ثماني‬ ‫الأسطوانات على شكل حرف V سعة 5.9 لترات. ‬

‫وينقل المحرك قوته إلى المحور الخلفي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7‬ ‫سرعات، لتنطلق السيارة بسرعة قصوى تزيد عن 480 كلم/س.

‫وتتميز السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 100 نسخة فقط، بخطوط تصميمية‬ ‫انسيابية، مع جناح خلفي قابل للإخراج. ولمزيد من التفرد تم تجهيز‬ ‫السيارة بأبواب مجنحة.‬

‫ولم تكشف الشركة الأميركية حتى الآن عن المزيد من التفاصيل التقنية أو‬ ‫سعر السيارة أو موعد طرحها في الأسواق.‬

المصدر : الألمانية
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