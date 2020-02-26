الشرطة الأسترالية تلقي القبض على ثلاثة قردة هاربة

قامت الشرطة الأسترالية بمساعدة خبراء في مجال الصحة، بضبط ثلاثة قردة بعد هروبها من منشأة أبحاث طبية في مستشفى بسيدني.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك يوم الثلاثاء، "لقد هربت مجموعة من القردة من المنشأة، وقد أصابتها حالة من الحماس الشديد في حي كامبرداون".

وكان قد نُقلت القردة، وهم ذكر واثنتان من الإناث، من حظيرة قرود إلى مرفق البحوث الطبية في مستشفى "برينس ألفريد" الملكية في غرب سيدني، عندما هربت مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما ذكرته السلطات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية "لقد تمت السيطرة على القردة وإعادتها بأمان إلى المنشأة الطبية.. ولا يوجد خطر مباشر على العامة".