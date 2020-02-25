بالفيديو.. كويتيان ينشآن محميتين طبيعيتين شمالي البلاد
نادية الدباس-الكويت
على مقربة من معبر سفوان الحدودي بين الكويت والعراق، وتحديدا إلى الغرب منه، يقف الصديقان فايز بودي وفلاح الفلاح تنتابهما غصة حين يستذكران الأشجار والنباتات البرية الكثيفة التي طالما ملأت هذه الرقعة من الأرض، قبل أن تجور عليها اعتداءات الإنسان.
وتحولت تلك المروج الخضراء بفعل الغزو العراقي للكويت وعرباته ودباباته إلى صحراء قاحلة، ليأتي بعد ذلك الرعي الجائر وسيارات محبي التخييم على ما تبقى من معالم تلك الحياة البرية، بعد أن وأدت كل ما هو أخضر.
لكن ما يبعث السلوى في نفسيهما اليوم هو إنشاؤهما محميتين طبيعيتين، مدفوعين بحبهما للحياة البرية ورغبتهما في إعادة خضرة هذه الأرض إلى سابق عهدها، فأخذا على عاتقيهما هذه المسؤولية بمبادرة منهما وعلى نفقتهما الخاصة، وذلك على أمل أن يحذو حذوهما كل كويتي مغرم بأرضه مغمور بحب الحياة البرية.
وبعد سبع سنوات من العمل المتواصل، دبت الحياة من جديد في المحميتين الطبيعيتين اللتين أنشأهما فايز وفلاح، حيث تجذب خضرتهما أنظار المارة من بعيد وسط الأراضي الصحراوية المحيطة بهما.
على نفقتهما الخاصة
ورغم أنها أراض للدولة، فإن فايز وضع على نفقته الخاصة حواجز حول نحو 300 ألف متر مربع، بينما استطاع فلاح وضع سياج حول ما يقرب من 400 ألف متر مربع، كي يمنعا مرور السيارات والرعي الجائر للأغنام والإبل، وهما من وجهة نظرهما السببان الرئيسيان في تدمير البيئة.
|محمية الفلاح أنشأها بمبادرة شخصية وتقع على مساحة 400 ألف متر مربع (الجزيرة نت)
الحد من مرور السيارات والإبل والماشية كان سببا رئيسيا في عودة نمو العشب الأخضر والنباتات الفطرية، تزينها نبتة "النوير" التي ملأت أرجاء المحميتين كافة بزهورها الصفراء.
لم يكتف فايز وفلاح بعودة الأعشاب البرية، وإنما زرعا مئات الأشجار الصحراوية المتنوعة داخل المحميتين، كالسدر الصحراوي والسدر البلدي وكف مريم والصفصاف والعرفج والكينا وغيرها الكثير.
المحميتان بأشجارهما ونباتاتهما الفطرية باتتا مرتعا للحيوانات البرية كالثعالب والضب، بينما زقزقة العصافير والطيور المختلفة تملأ أرجاء المكان، بعد أن وجدت في الأشجار ملاذا آمنا لأعشاشها.
وبجوار المحميتين، حاز فايز وفلاح بيوتا متنقلة للإقامة فيها خلال أشهر الشتاء والاستمتاع بالحياة الفطرية التي يعشقانها، لا سيما مع بُعد المحميتين عن أماكن إقامتهما في الكويت بأكثر من 100 كيلو متر.
الطاقة الشمسية
يشتري فايز خزانات المياه لري الأرض، ويتحمل نفقات العمال المشرفين على عمليات الزراعة بتكلفة تصل إلى 2000 دينار كويتي شهريا (نحو 6500 دولار)، خاصة في فصل الصيف حيث تشح مياه الأمطار وتحتاج المزروعات إلى ري يومي.
أما فلاح فعلاوة على رواتب العمال في المحمية التي أنشأها، فقد زودها بنظام متكامل للطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري، وتوفير الكهرباء اللازمة لإضاءة البيت المتنقل الذي وضعه بجوار المحمية، لتدار بالكامل بنظام صديق للبيئة.
يتحدث الصديقان عن المحميتين بعبارات ملؤها الفخر، وخصوصا بعد أن أصبحتا مقصدا للزوار من عشاق البر والرحلات، حيث يسمحان لهم بالتنزه داخل المحميتين لكن دون إدخال السيارات للتمتع بمنظر النباتات الفطرية والطيور التي تتنقل على أغصان الأشجار.
وينتظر فايز وفلاح المكافأة والتقدير من الجهات الحكومية، لا بتقديم الدعم المادي لهما، وإنما بالموافقة النهائية من هيئة البيئة على إعلان هاتين الرقعتين الخضراوين ضمن المحميات الوطنية الطبيعية.
ويعقد فايز وفلاح الأمل على أن تصبح المحميتان بعد نحو ثلاثة أعوام واحات طبيعية، ويقولان إن التشجيع الحكومي لهما قد يدفع الشباب الكويتيين للحذو حذوهما وإعادة إحياء مثل هذه الأراضي الصحراوية المنتشرة في شتى أرجاء البلاد شمالا وجنوبا.
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