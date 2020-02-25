بالفيديو.. كويتيان ينشآن محميتين طبيعيتين شمالي البلاد

نادية الدباس-الكويت

على مقربة من معبر سفوان الحدودي بين الكويت والعراق، وتحديدا إلى الغرب منه، يقف الصديقان فايز بودي وفلاح الفلاح تنتابهما غصة حين يستذكران الأشجار والنباتات البرية الكثيفة التي طالما ملأت هذه الرقعة من الأرض، قبل أن تجور عليها اعتداءات الإنسان.



وتحولت تلك المروج الخضراء بفعل الغزو العراقي للكويت وعرباته ودباباته إلى صحراء قاحلة، ليأتي بعد ذلك الرعي الجائر وسيارات محبي التخييم على ما تبقى من معالم تلك الحياة البرية، بعد أن وأدت كل ما هو أخضر.



لكن ما يبعث السلوى في نفسيهما اليوم هو إنشاؤهما محميتين طبيعيتين، مدفوعين بحبهما للحياة البرية ورغبتهما في إعادة خضرة هذه الأرض إلى سابق عهدها، فأخذا على عاتقيهما هذه المسؤولية بمبادرة منهما وعلى نفقتهما الخاصة، وذلك على أمل أن يحذو حذوهما كل كويتي مغرم بأرضه مغمور بحب الحياة البرية.

وبعد سبع سنوات من العمل المتواصل، دبت الحياة من جديد في المحميتين الطبيعيتين اللتين أنشأهما فايز وفلاح، حيث تجذب خضرتهما أنظار المارة من بعيد وسط الأراضي الصحراوية المحيطة بهما.

على نفقتهما الخاصة

ورغم أنها أراض للدولة، فإن فايز وضع على نفقته الخاصة حواجز حول نحو 300 ألف متر مربع، بينما استطاع فلاح وضع سياج حول ما يقرب من 400 ألف متر مربع، كي يمنعا مرور السيارات والرعي الجائر للأغنام والإبل، وهما من وجهة نظرهما السببان الرئيسيان في تدمير البيئة.