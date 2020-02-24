لصوص كورونا في إيطاليا.. محتالون في ثياب أطباء ومسعفين

نشرت بلدية زيبيدو سان جياكومو في مدينة ميلانو شمال إيطاليا إشعارا على فيسبوك، يحذر من عمال صحة مزيفين، وذلك وفقا لصحيفة الكورييري ديلا سيرا الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن الجهات الأمنية في المدينة حذرت من أن بعض المحتالين يتظاهرون بأنهم مسعفون يجرون اختبارا مجانيا لفيروس كورونا، بهدف الوصول إلى المنازل الخاصة وسرقة الناس.

وتم الإبلاغ عن مكالمات هاتفية من أطباء وممرضين مزعومين، يقولون إنهم يريدون الحضور للمنزل وعمل فحص لفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ودعت الشرطة المحلية المواطنين لرفض هذه الدعوة وعدم السماح لهؤلاء بالدخول إلى منازلهم.

وقالت الشرطة إن العاملين في مجال الصحة يقومون بزيارات وفحوص منزلية فقط إذا تم طلبهم مسبقا من قبل المواطنين أنفسهم.

كما تم الإبلاغ عن بعض محاولات الاحتيال من قبل "متطوعين مزيفين" يزعمون أنهم من الصليب الأحمر، اتصلوا بمنازل مسنين لعمل فحص.

وأفادت الصحيفة بأن شخصا سادسا توفي في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا، وفاق عدد حالات الإصابة بالمرض مئتين في شمال البلاد منذ يوم الجمعة.

وتأجلت مباريات لكرة القدم ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وكذلك جرى تعليق مهرجان البندقية الشهير، في حين ألغيت عروض أزياء ضمن أسبوع الموضة في ميلانو.

وصدرت أوامر لأكثر من 50 ألف شخص في نحو عشر بلدات في شمال إيطاليا بالتزام منازلهم، بينما أقامت الشرطة نقاط تفتيش لتطبيق الحظر.