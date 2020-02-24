حفل زفاف جماعي بالصومال لعدد من ذوي الإعاقة

أقيم في العاصمة الصومالية، مقديشو، حفل زفاف جماعي لعدد من ذوي الإعاقة. ونُظم الحفل من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني التي أطلقت مبادرة لجمع التبرعات لتنفيذ هذا المشروع، ومشاريع أخرى تُعنى ببناء الأسر.

وهذا العرس الجماعي هو الأول من نوعه في الصومال، وشمل خمسة أزواج، بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة احتفلوا ببدء حياتهم الزوجية، ونظمت الحفل منظمة "جوري سامو" المعنية بشؤون الأسرة.

وأطلقت المنظمة حملة لجمع تبرعات لهذه الشريحة، وتهدف في خطوتها الأولى إلى تحمُّل تكاليف الزواج وإنشاء مشاريع صغيرة لهم لتدبير معيشتهم، ويأمل القائمون عليها أن تتوسع لتشمل شرائح أكثر.

وحضر الحفل نائب وزير الأوقاف الصومالي، وعبر عن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشكو ذوو الاحتياجات الخاصة في الصومال من تدني الخِدمات المقدمة لهم، كما أنهم يعانون من المفاهيم الخاطئة عنهم، مما يصعب مسألة اندماجهم في المجتمع.