البث الحي
عـاجـل: مراسل الجزيرة: مجلس الدولة في ليبيا يقول إن طلب التأجيل سببه عدم إحراز تقدم في المباحثات العسكرية
ابحث

حفل زفاف جماعي بالصومال لعدد من ذوي الإعاقة

أقيم في العاصمة الصومالية، مقديشو، حفل زفاف جماعي لعدد من ذوي الإعاقة. ونُظم الحفل من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني التي أطلقت مبادرة لجمع التبرعات لتنفيذ هذا المشروع، ومشاريع أخرى تُعنى ببناء الأسر.

وهذا العرس الجماعي هو الأول من نوعه في الصومال، وشمل خمسة أزواج، بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة احتفلوا ببدء حياتهم الزوجية، ونظمت الحفل منظمة "جوري سامو" المعنية بشؤون الأسرة.

وأطلقت المنظمة حملة لجمع تبرعات لهذه الشريحة، وتهدف في خطوتها الأولى إلى تحمُّل تكاليف الزواج وإنشاء مشاريع صغيرة لهم لتدبير معيشتهم، ويأمل القائمون عليها أن تتوسع لتشمل شرائح أكثر.

وحضر الحفل نائب وزير الأوقاف الصومالي، وعبر عن اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشكو ذوو الاحتياجات الخاصة في الصومال من تدني الخِدمات المقدمة لهم، كما أنهم يعانون من المفاهيم الخاطئة عنهم، مما يصعب مسألة اندماجهم في المجتمع. 

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
زفاف جماعي لآلاف الأزواج في كوريا الجنوبية
حفل زفاف جماعي لنازحين بكردستان العراق
زفاف جماعي في دارفور بنكهة قطرية
بالفيديو.. عرس جماعي لستين جريحا من الجيش اليمني
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
درس في التاريخ بأحد المدارس الأميركية يقارن ترامب بالنازيين
عمره 7 سنوات ولوحاته تباع بآلاف الدولارات
عمره 107 سنوات.. شيخ الخطاطين بالمغرب ألهمه مصحف نادر
لهذا منعت قبيلة عراقية التقبيل واكتفت بالمصافحة