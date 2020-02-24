"محطة القدس".. أول منصة مقدسية خالصة لريادة الأعمال

جمانة عماد

لم يكن باستطاعة الشابة الفلسطينية نوال سلايمة (24 عاما) الاشتراك بحاضنة أعمال في مدينة القدس، وذلك لارتفاع سعر الاشتراك لدى الحاضنات التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى العنصرية التي تمارس ضد الفلسطينيين، لذلك كانت تنجز كافة أعمالها من البيت، أو من مقاهي الإنترنت التي لا تتوفر فيها سبل الراحة والهدوء.

وبعد انطلاق محطة القدس التابعة لمؤسسة الرؤية الفلسطينية، تمكنت نوال من الحصول على زاوية خاصة بها لإنجاز أعمالها في بيئة عمل مناسبة، وبسعر أقل كثيرا من الأسعار داخل حاضنات الأعمال التابعة لبلدية الاحتلال.

بيئة عمل مناسبة

تقول نوال في حديثها للجزيرة نت عبر الهاتف "محطة القدس هي أول حاضنة ريادية غير مدعومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، توفر لنا بيئة عمل مناسبة داخل قاعات متطورة وغير تقليدية، كما نحصل على الاستشارات في كافة المجالات مجانا، إضافة للدورات المجانية في مجال ريادة الأعمال".

كانت "محطة القدس" قد انطلقت يوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2020، بتعاون بين مؤسسة الرؤية الفلسطينية ومؤسسة المساعدات الكنسية الدانماركية النرويجية، التي مولت تنفيذ المحطة لتكون المنصة الفلسطينية الأولى لريادة الأعمال في مدينة القدس.

عدد من الزوار داخل مقر المحطة يوم الافتتاح (الجزيرة)

يقول مدير محطة القدس حازم ترهي -للجزيرة نت في اتصال هاتفي- "تتسع محطة القدس لاحتضان مئات من الرياديين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و50 عاما، ولكل فئة عمرية برامج خاصة بها".

ويستأنف قائلا "لدينا الأشخاص والأفكار، إلا أننا نفتقر إلى قنوات الوصول إلى الموارد، لذلك قررنا تأسيس محطة القدس لتكون منصة للاستفادة من المعرفة، وبناء قدرات رواد الأعمال الذين يفتقرون إلى الموارد، حيث نقدم قنوات جديدة للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، ونوفر مساحة عمل حر للشباب".

ويتابع "تهدف المحطة إلى إحداث أثر ريادي واجتماعي مستدام، من خلال خلق ورعاية الابتكارات الفلسطينية المدعومة بالخبرة، كما تهدف إلى سد الفجوات في المعرفة والخبرة والمهارات، وآليات الوصول إلى الاستثمار والأسواق المستهدفة لزيادة إمكانات الابتكارات والمبتكرين".

تطوير ريادة الأعمال بالقدس

ويشير إلى أنهم يسعون من خلال محطة القدس إلى تعزيز منظومة الريادة والابتكار، وإنشاء شبكة تبادل معرفية تعاونية بين المبدعين الفلسطينيين ورجال أعمال ومؤسسات أوروبية وخليجية، وجهات دولية مانحة للوصول إلى مجتمع ديناميكي متنوع وحيوي في مجال ريادة الأعمال بمدينة القدس.

تعريف زوار محطة القدس بأقسام المحطة (الجزيرة)

ويفيد مدير "محطة القدس" بأن دورهم يتمثل في الجمع بين الممارسات والأدوات والموارد والبيئات المختلفة، للتأثير إيجابيا على منظومة الريادة والابتكار في القدس، من خلال توجيه المبتكرين ورجال الأعمال ابتداء من مرحلة الفكرة إلى إيصالهم بالأسواق وفرص الاستثمار.

ويلفت إلى أن تكلفة إيجار مكتب صغير داخل حاضنات الأعمال التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، يتراوح ما بين 700 إلى 900 دولار شهريا، بينما توفر "محطة القدس" مكاتب بمساحات واسعة، بتكلفة لا تتجاوز 300 دولار شهريا، تشمل ضريبة الدخل والكهرباء والإنترنت.

ثلاثة مسارات

ويبين ترهي أن المحطة تعمل وفق ثلاثة مسارات رئيسية، هي: مختبرات التشغيل "Start-up Labs" لتعزيز وصول الشباب الفلسطيني إلى المهارات والموارد والأسواق التي تقلل من الفجوات الرئيسية في البنية التحتية، والمبادرات.

والمسار الثاني هو التحميل "Uploading" ويسعى لزيادة مستوى المعرفة والمعلومات بين الشباب والقطاع الخاص والباحثين والجهات الأكاديمية، وسيساهم البرنامج في خلق بيئة تعليمية شاملة لعرض الاحتياجات والتحديات وأفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال.

بإمكان أي طالب أو ريادي استئجار مكاتب داخل محطة القدس بمبلغ يعتبر أقل من الحاضنات التابعة الاحتلال (الجزيرة)

أما المسار الثالث والأخير لمحطة القدس، فهو مسار "جار التحميل" "Loading"، ويهدف إلى تنمية قدرات الشباب من أجل الاندماج بشكل أفضل في سوق العمل كموظفين مستقلين أو أرباب عمل في المستقبل وتوفير مساحة مكتبية تتيح للأعضاء التركيز على الأمور الأكثر أهمية.