فتش عن كورونا.. قبيلة عراقية تمنع التقبيل وتكتفي بالمصافحة

منعت قبيلة عراقية في محافظة المثنى جنوبي البلاد التقبيل في المناسبات والاكتفاء بالمصافحة فقط، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال عضو هيئة الرأي في قبيلة آل بوجياش الشيخ منافي الجياشي إن هذا القرار الذي اتخذه شيخ عموم القبيلة راجح رحيم لقي ترحيبا واسعا من جميع أفراد القبيلة ومن قبائل أخرى، مؤكدا دعم إجراءات الحكومة في مواجهة هذا المرض الخطير.

يحظى التقبيل باهتمام كبير في العراق كما في بلدان أخرى، وهو عرف اعتاد عليه المواطنون منذ عقود من الزمن خصوصا في المناسبات.

واتخذت السلطات العراقية جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا في إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، في حين أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي كورونا، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

ولم تعلن الحكومة العراقية عن تسجيل أي إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.