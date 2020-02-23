عمره 7 سنوات ولوحاته تباع بآلاف الدولارات

اشتهر الطفل التركي، ميكائيل آقار (سبعة أعوام)، والذي يعيش في كولونيا غربي ألمانيا، بلقب "بيكاسو الصغير" في الأوساط الفنية، بسبب لوحاته ذات القيمة الفنية العالية، وتبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

وخلال الأشهر الماضية، تحول الطفل آقار إلى حديث الصحافة ووسائل الإعلام في ألمانيا والعالم، في الوقت الذي بدأت فيه لوحاته تتصدر أبرز معارض الرسم في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعلى هامش معرض الرسم الثاني عشر في مدينة كولونيا الألمانية، قال الطفل آقار، إنه يعشق الرسم، خاصة رسم الشخصيات.

وأضاف آقار أنه يشعر بالسعادة عندما يرى حشود الزوار في المعرض تتحلق حول لوحاته، معبرة عن إعجابها بما جادت به أنامله من لوحات فنية، لافتا إلى أن هذا الاهتمام يجعله فخورا بفنه.

وأعرب آقار عن رغبته في أن يصبح لاعب كرة قدم عندما يكبر، مضيفا في هذا السياق "أنا أحب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأتمنى أن أصبح مشهورا مثله بمجال كرة القدم في المستقبل".

الطفل التركي ميكائيل آقار اشتهر بلقب "بيكاسو الصغير" ( الأناضول)

كرة القدم

بدورها، قالت والدة ميكائيل، ألوان آقار، إن ابنها نجح في إثبات قدراته بمجال الرسم في سن مبكرة، وإنها تتمنى له مستقبلا مماثلا في كرة القدم.

وأوضحت ألوان أن العائلة اكتشفت القدرات الفنية الفريدة التي يمتلكها ميكائيل عندما كان في سن الرابعة من عمره.



وتابعتر"في عيد ميلاد ميكائيل الرابع، فكرنا في شراء هدية له. أردنا أن نهديه شيئا مختلفا، لذلك أحضرنا له مجموعة لأدوات الرسم تحتوي على أربعة أنواع من الألوان".

ولفتت إلى أن "ميكائيل رسم بواسطة تلك المجموعة لوحة جعلتنا نقف أمامها وقد أصبنا بالدهشة"، وقالت "لم نصدق أنه هو من رسمها. شاركنا هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وكان هناك الكثير من الاهتمام بهذه الصورة".

وتابعت "في البداية، لم يصدق أحد أن ابننا البالغ من العمر أربع سنوات، هو من رسمها. وفي وقت لاحق، طلب ميكائيل منا أن نحضر له مزيدا من الألوان وأقمشة للوحات بحجم أكبر".

وأضافت "أحضرنا له ما طلب. لقد رسم على تلك الأقمشة لوحات أظهرت مدى الموهبة المميزة التي يمتلكها. وقتئذٍ قررنا أنا ووالده دعم هذه الموهبة والمساهمة في نموها".

أعمال فنية بآلاف اليوروهات

وأكدت ألوان أن "اللوحات التي بدأ ميكائيل برسمها، تباع في المعارض بآلاف اليوروهات"، مضيفة "لسنا نحن من نضع قيمة مالية لتلك اللوحات، بل هناك لجنة خاصة هي من تقدر سعر تلك اللوحات الفنية".

وأشارت والدة ميكائيل إلى أن "العديد من وسائل الإعلام العالمية والصحف الدولية مثل أي بي سي "ABC" ونيويورك تايمز، إضافة إلى وسائل الإعلام الألمانية، بدأت تكتب عن موهبة ميكائيل ذي الـ7 سنوات فقط".

الطفل ميكائيل آقار يعيش في كولونيا ( الأناضول)

وقالت "لاشك أنه شعور رائع لا أستطيع أن أشرحه بالكلمات. يحتاج الأطفال المبدعون إلى أبوين قادرين على إدراك وفهم مواهبهم ودعم قدراتهم. ومن الضروري احترام تلك المواهب وتنميتها".

وتابعت "ابني يبلغ من العمر سبع سنوات فقط، ولديه أعمال جميلة للغاية، جعلتنا نفخر به كأسرة".

لم أصدق عيني عندما رأيت لوحته الأولى

بدوره، قال والده كرم آقار، إنه "لم يستطع تصديق عينيه عندما رأى لوحة ميكائيل الأولى التي رسمها عندما كان عمره أربع سنوات".

وتابع "نحن فخورون بنجاح ابننا. الآن ميكائيل حقق شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم. نحن دائما نقدم له الدعم اللازم".

وأعرب كرم آقار عن تمنياته لابنه بمستقبل زاهر، وأن يقدم إلى عالم الفن لوحات أكثر إبداعا من لوحات الفنان الإسباني "بابلو رويز بيكاسو" (1881 – 1973).