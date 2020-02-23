البث الحي
ابحث

بالفيديو.. مهرجان الوسمي يزيّن تلال كتارا بالدوحة

في العاصمة القطرية الدوحة، تواصل على مدى أربعة أيام على تلال الحي الثقافي كتارا مهرجان حدائق الوسمي.

وتضمن المهرجان فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية، ومواقع لأشكال الحدائق والجنائن من خلال تصاميم تحاكي حدائق عالمية.

 

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الطائف تحتفل بموسم 500 مليون وردة
الاعتدال الربيعي.. ورود واحتفالات
بالفيديو.. مبادرة تحول المدينة العتيقة بالرباط إلى تحفة فنية
مهرجان الزهور ينثر الجمال في سوق واقف بالدوحة
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
ما أكثر الروائح عفونة في الكون؟
بعد نشر مقطع فيديو.. طفل أسترالي يتحول من ضحية إلى نجم
بفرق للرصد والمكافحة.. الكويت تتصدى لغزو أسراب الجراد الصحراوي
النرويج الأولى عالميا في مؤشرات الرفاهية.. ما السر؟