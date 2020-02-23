بالفيديو.. مهرجان الوسمي يزيّن تلال كتارا بالدوحة
في العاصمة القطرية الدوحة، تواصل على مدى أربعة أيام على تلال الحي الثقافي كتارا مهرجان حدائق الوسمي.
وتضمن المهرجان فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية، ومواقع لأشكال الحدائق والجنائن من خلال تصاميم تحاكي حدائق عالمية.
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