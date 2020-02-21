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رخويات "مطبوخة" على ساحل نيوزيلندا تثير القلق

من المحتمل أن يحصل مزيد من أحداث النفوق الجماعي نتيجة لتغير المناخ (دويتشه فيلله)
من المحتمل أن يحصل مزيد من أحداث النفوق الجماعي نتيجة لتغير المناخ (دويتشه فيلله)

نفق حوالى نصف مليون من بلح البحر في المياه الدافئة والهادئة بشكل غير معتاد على ساحل نيوزيلندا وبدت بلحيات البحر وكأنها "طُبخت" حية، في حدث ربطه الخبراء بتغير المناخ.

وقد عثر براندون فيرغسون من أوكلاند على تلك الرخويات النافقة في وقت سابق من هذا الشهر على شاطئ مونغانوي بلاف قرب الطرف الشمالي من الجزيرة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فيرغسون مصدوما وهو يمر بين الصخور المليئة بأصفاد بلح البحر وهو يقول "كلها نفقت... لم يتبق شيء".

وأوضح العالم البحري البروفيسور كريس باترشيل من جامعة وايكاتو أن حدثا مماثلا طال أنواعا أخرى من الرخويات.

وقال لوكالة فرانس برس "يبدو أن القواسم المشتركة هي الظروف الحارة مع أشعة شمس قوية ومياه هادئة بشكل غير معتاد لفترة طويلة". وأضاف "هذا يؤدي إلى مزيج من إجهاد الحيوانات بسبب الحرارة ونقص في الأكسجين في المياه الهادئة جدا. وفي النهاية تستسلم... وكأنها طبخت وهي حية".

وتابع "أعتقد أن السبب يعود إلى ظاهرة التغير المناخي". وقال العالم البحري من جامعة أوكلاند أندرو جيفز إنه من المحتمل أن يحصل مزيد من أحداث النفوق الجماعي نتيجة لتغير المناخ، مضيفا أن بلح البحر سينتقل في النهاية إلى مياه أكثر برودة مع ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر : دويتشه فيلله
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