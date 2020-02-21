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بالفيديو.. آلاف الإبل تعبر وسط العاصمة الليبية طرابلس

شحنة الإبل التي تقدر بنحو ثلاثة آلاف كانت موجودة بميناء طرابلس البحري (مواقع التواصل)
شحنة الإبل التي تقدر بنحو ثلاثة آلاف كانت موجودة بميناء طرابلس البحري (مواقع التواصل)

تداولت حسابات في ليبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا أظهرت مرور أعداد كبيرة من الإبل عبر أهم الطرق الحيوية والرئيسية بالعاصمة طرابلس وتحديدا من طريق الشط مرورا بالطريق السريع ومنها باتجاه مدينة الزاوية غرب طرابلس بـ45 كم.

 

 

وقال النشطاء إن شحنة الإبل التي تقدر بنحو ثلاثة آلاف كانت موجودة بميناء طرابلس البحري، وبعد أن قامت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بقصف الميناء يوم الثلاثاء الماضي، قام مستورد الإبل بالتنسيق مع الجهات الأمنية فجر الأربعاء بإخلائها بشكل عاجل من الميناء، حفاظا على سلامتها باتجاه مدينة الزاوية مشيا على الأقدام، مما أثار استغراب الكثيرين.

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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