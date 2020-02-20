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شاهد.. وفاة عراقي خلال لقاء تلفزيوني مباشر داخل مستشفى ببغداد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا عراقيا سقط مغشيا عليه وسط عدد من الأطباء في مستشفى حكومي في العاصمة بغداد أثناء لقاء تلفزيوني مباشر.

وكشفت إدارة مستشفى اليرموك التعليمي ملابسات وفاة الرجل، وقالت في بيان إنه كان يراجع الاستشارة الطبية بعد تعرضه لأزمة إثر إزالة السلطات أحد محاله التجارية في منطقة الدورة في بغداد، نافية مسؤوليتها عن وفاته.

وأضافت أن الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر قناة محلية وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة قلبية، مما أدى إلى وفاته في الحال، مشيرة إلى أنه لم يعرض على أي طبيب قبل حديثه.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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